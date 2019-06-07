BRP презентовала обновленную линейку мощных мотовездеходов Can-Am

Компания BRP (TSX: DOO, NASDAQ: DOOO) представляет самый прогрессивный модельный ряд мотовездеходов Can-Am.

Наибольшим количеством новинок могут похвастаться модельные ряды Traxter и Maverick. Мотовездеходы линейки Traxter, давно зарекомендовавшие себя в качестве надежных «рабочих лошадок», теперь обладают еще большей мощностью и самым высоким в отрасли крутящим моментом. Кроме того, утилитарное семейство пополнилось новой шестиместной моделью Traxter MAX HD10.

Весь модельный ряд Can-Am Traxter 2020 переработан с целью повысить комфорт и снизить уровень шума. Тяжелая работа или активный отдых теперь доставят больше удовольствия благодаря эластичному и мощному 82-сильному двигателю Rotax, который выдает больше мощности, когда это необходимо, а также благодаря самому высокому в отрасли крутящему моменту 94 Нм. Новая рама и полный рестайлинг передней части обеспечат отличные ездовые характеристики и более высокий уровень надежности и безопасности как в повседневной работе, так и на отдыхе.

«Компания BRP продолжает активно осваивать сегмент полноразмерных универсальных мотовездеходов, которые подходят и для работы, и для отдыха, поскольку он является одним из самых быстрорастущих на рынке. Семейство мотовездеходов Can-Am Traxter 2020 модельного года — это непосредственный результат анализа информации, полученной от наших клиентов по всему миру, а также нашего неуклонного стремления к инновациям. Новые мотовездеходы Traxterобладают экстраординарной способностью к адаптации, высочайшим уровнем комфорта и выдающейся надежностью, что помогает владельцам выполнять поставленные задачи с большей, чем когда-либо ранее, уверенностью, — заявил Бернар Гай (Bernard Guy), старший вице-президент по глобальному стратегическому развитию продуктов компании BRP, — И мы навсегда сохраним нашу непоколебимую приверженность мощности. Новый Maverick X RS Turbo RR обладает беспрецедентными мощностью и управляемостью — он призван обеспечить бренду Can-Am прочные позиции в спортивном сегменте индустрии».

Обновленное семейство Can-Am Maverick

В отмеченной многими наградами линейке мотовездеходов Can-Am Maverick появился 195-сильный двигатель Rotax Turbo RR для полностью новой модели Can-Am Maverick Turbo RR, которая на сегодняшний день является самым мощным спортивным мотовездеходом, выпускаемым серийно. Мощность, управляемость, улучшенная подвеска, обновленные колеса и шины — вот залог лучшей маневренности на бездорожье.

Кроме того, спортивные модели Maverick теперь становятся более доступными, благодаря новой модификации Maverick STD Turbo R — мощной машиной, созданной для покорения любого ландшафта.