Skoda представила новый компактный пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Компактный двухдверный пикап получил совершенно новый кузов оранжевого цвета со спортивным силуэтом и грузовую платформу.

Компания Skoda представила свой новый концептуальный пикап под названием Mountiaq. Как сообщает пресс-служба чешского бренда, это наименование передает дух приключений и бездорожья. Автомобиль построили на базе большого кроссовера Kodiaq. Над прототипом работали 35 студентов дизайн-школы чешской марки. Разработка машины заняла около восьми месяцев.

Компактный двухдверный пикап получил совершенно новый кузов оранжевого цвета со спортивным силуэтом и грузовую платформу. Пикап оснащается большими воздухозаборниками, дополнительной защитой кузова и лебедкой. Также пикап оснастили 17-дюймовыми колесными дисками Rockstar II с покрышками для бездорожья. Водителю доступна мультимедийная система Columbus, специальные рации и аудиосистема с внешним усилителм и саббуфером.

Длина Mountiaq составляет 4,999 мм, ширина — 2,005 мм, а высота — 1710 миллиметров. Размер колесной базы у новинки равен 2788 мм, а дорожный просвет у машины на 10 мм больше, чем у Kodiaq Scout (клиренс — 194 миллиметра). Вес пикапа составляет 2,450 килограммов. Автомобиль укомплектовали 2,0-литровым бензиновым двигателем. Мощность мотора составляет 190 лошадиных сил.