Новый Kia XCeed – современная и стильная альтернатива традиционным внедорожникам

KIA Motors представляет первое изображение нового городского кроссовера Kia XCeed, премьера которого состоится уже в июне.

Новая модель призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам. Ее отличает утонченный современный дизайн, выполненный в стилистике европейских купе, с характерно ниспадающей линией крыши.

Разработка KIA XCeed осуществлялась в дизайн-центре KIA во Франкфурте-на-Майне, под непосредственным руководством вице-президента KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийома (Gregory Guillaume). Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности и возможности ориентироваться в окружающей обстановке.

KIA XCeed по своему формату и дизайну более эмоционален и динамичен, чем сопоставимые по классу и даже более крупные модели конкурентов. При этом его вместительность и практичность находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.

Операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера (Emilio Herrera) рассказывает о новинке: «Как динамичный облик, так и ходовые качества KIA XСeed – делают новый кроссовер более привлекательным и желанным, чем его многочисленные конкуренты, в том числе и превосходящие его в размерах. Благодаря тщательно продуманной компоновке, он предлагает подобный эффектный дизайн и меньшие внешние габариты, не вынуждая идти на компромисс в плане вместительности и практичности».

Официальная премьера KIA XCeed запланирована на 26 июня 2019 года.