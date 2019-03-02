Готовый универсал Lada Vesta SW Sport заметили на дорожных тестах

Готовый универсал Lada Vesta SW Sport заметили на дорожных тестах
Март 02 22:03 2019

На дорожных тестах заметили готовый 5-дверный универсал Lada Vesta SW Sport, кузов машины частично укрыт камуфляжной пленкой. Предположительно, премьера новинки может состояться в ближайшее время, считают эксперты.

Размещенные во Всемирной сети фотоснимки позволяют заметить, что машина относится к спортивному сегменту. Характерными признаками являются формы корпусов боковых зеркал, заниженная подвеска и другие элементы кузова, включая скрытые под камуфляжем. Эксперты считают, что готовый прототип автомобиля в настоящее время проходит дорожные тесты. Наряду с этим машину подвергают доводочным испытаниям. Фотоснимки тестовой модели отечественного автомобиля обширной линейки Lada сделаны на Южном шоссе в городе Тольятти.

Дизайн автомобиля в версии Vesta SW Sport совпадает с седаном Vesta Sport. ОТТС спортивный универсал уже получил.
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AMSRUS
AMSRUS

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