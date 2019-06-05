Компания Haval увеличила рост продаж своих автомобилей в 2,5 раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи автомобилей Haval выросли в 2,5 раза

Компания ООО «Хавейл Мотор Рус», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории Российской Федерации, подвела итоги продаж за май 2019 года, зафиксировав результат в 712 реализованных автомобилей — что почти в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом 553 из них приходится на среднеразмерный кроссовер H6, который по-прежнему остается самой востребованной моделью Haval в России.

Майские продажи Haval стали самыми высокими с начала года, побив апрельский рекорд в 603 автомобиля. Популярность бренда среди российских автолюбителей продолжает уверенно расти.

До сих пор модельная линейка Haval была представлена на российском рынке компактным городским кроссовером H2, семейным кроссовером Н6 и полноразмерным рамным внедорожником Н9. С 5 июня ее дополнит интеллектуальный кроссоверHaval F7.