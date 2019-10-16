«Обволакивающий простор» для пассажиров в новом электромобили Mazda

Конфигурация салона формирует ощущение простора за счет пустот вокруг центральной консоли, создающих связь между водительской и пассажирской зонами. При выборе отделки дизайнеры учитывали экологичность материалов и комфорт пользователя.
Благодаря новейшим решениям в области дизайна и технологий будущие покупатели сразу же почувствуют сильную взаимосвязь с автомобилем, который позволит им вести себя свободнее и не отказываться от своих привычек.
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