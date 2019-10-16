«Обволакивающий простор» для пассажиров в новом электромобили Mazda

«Обволакивающий простор» для пассажиров в новом электромобили Mazda
Октябрь 16 17:11 2019

Новый электромобиль Mazda позволит пассажирам испытать чувство «обволакивающего простора». Главная цель такого подхода – чтобы во время нахождения в автомобиле люди испытывали приятные ощущения и оставались собой

Конфигурация салона формирует ощущение простора за счет пустот вокруг центральной консоли, создающих связь между водительской и пассажирской зонами. При выборе отделки дизайнеры учитывали экологичность материалов и комфорт пользователя.

Благодаря новейшим решениям в области дизайна и технологий будущие покупатели сразу же почувствуют сильную взаимосвязь с автомобилем, который позволит им вести себя свободнее и не отказываться от своих привычек.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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