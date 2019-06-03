В Подмосковье планируют организовать платные парковки

Областная Дума приняла законопроект, регламентирующий правила организации платных парковок на территории Московской области

Областная Дума сразу в трех чтениях приняла законопроект, определяющий правила организации платных парковок на территории Подмосковья. Власти получили право определять расположение таких стоянок и рассчитывать стоимость парковки на них.

Ввести платные парковки в регионе пытаются уже несколько лет, но до сих пор законодательных инструментов, позволяющих взимать плату, в Московской области не было.

«У нас сегодня в области нет платных парковок ни в собственности Московской области, ни в муниципальной собственности. Мы сегодня получили право устанавливать максимальную плату за такие парковки, а методику установления платы нам должно определить федеральное законодательство», — объяснил в интервью ТАСС министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Почему их будет сложно организовать

Разработать и запустить систему платных парковок в регионе будет очень непросто из-за сложной административной структуры, уверяет руководитель проект Probok.net Александр Шумский: «Московская область — административно сложный регион. Там есть несколько видов дорог: областные, федеральные и муниципалитетов. Это значит, что у Подмосковья нет единого центра организации движения, нет единого центра координации светофоров».

Кроме того, говорит эксперт, подмосковные власти боязливо относятся к возможному росту протестных настроений.

Наконец, сложно будет решить вопрос передачи данных между ведомствами, добавляет Шумский: «Москва смогла договориться о том, что данные от МВД передаются ей, но ни один из других регионов такого пока не сделал — парковки есть, а штрафов за неоплату нет. Административно подмосковный регион не очень сильный, это не Москва, это не Ликсутов».

Тем не менее, проблема парковки в регионе действительно назрела, особенно в городах, примыкающих к Москве, считает Шумский. Среди таких Шумский называет Химки, Реутов и Балашиху, а также ряд туристических городов, куда приезжает много туристов.

С другой стороны, в ряде населенных пунктов брать плату нет смысла, добавляет эксперт: «Только что был в Серпухове, там не стоит вопрос платной парковки, мест всегда много свободных. А вот в Химках и Подольске стоит. Нет смысла делать платную парковку в каждом городе».

Сколько парковка будет стоить

При организации платного парковочного пространства нужно будет решить вопрос о создании единого приложения для оплаты парковок по всей стране.

«У всех городов сейчас собственные приложения, которые привязывается к личному кабинету госуслуг, и для иногороднего водителя это проблема. Ты едешь из Москвы в Химки и там понимаешь, что не можешь припарковаться», — говорит Шумский.

Пока же подмосковные власти обещают не вводить платные парковки как минимум в течение года и уже сейчас заявляют, что в ночное время с 21:00 до 07:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни стоянка будет бесплатной. Кроме того, законопроект запрещает организацию платных парковок на участках, прилегающих к спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, а также организациям культуры.

В решении не брать деньги у социальных объектов Шумский видит простой популизм.

«Парковки либо платные, либо бесплатные. Кроме того, такие зоны притяжения, как социальные объекты, могут находиться, например, рядом с бизнес-центром, и определить, кто куда приехал, будет невозможно. С этим уже столкнулись в Москве, когда делали бесплатные парковки у больниц. Другое дело, что в таких местах можно ограничить время бесплатной стоянки двумя-тремя часами, так это может работать», — уточняет эксперт.

Ввести платные парковки в регионе пытаются с 2014 г. после того, как они заработали в Москве. Очередной виток интереса к теме возник два года назад, когда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице в Instagram опубликовал пост о необходимости платных парковок.

Чиновник тогда ссылался на зарубежный опыт: «Платные парковки — это не наше изобретение. Это норма современного мира. Они помогают организовать парковочное пространство города, освободить дороги, обочины и газоны от нагромождения машин. Часто пожилые люди, мамы с колясками просто не могут нормально передвигаться по своей улице. Людей это раздражает».

По данным областного ГИБДД, Подмосковье — один из самых автомобилизированных регионов страны, где на каждую тысячу жителей сейчас приходится почти 350 автомобилей, а в отдельных городах их плотность вдвое выше. Областной Минтранс не раз говорил о том, что концепция платных парковок находится в разработке и определяются места наибольшего притяжения транспорта, а начинать предлагалось с торговых центров, офисных зданий или вокзалов.

Член общественной палаты Подмосковья Марат Аманлеев считает, что транспортные проблемы Подмосковья связаны не с количеством машин, а с плохой дорожной инфраструктурой.

«Парковок как таковых в Московской области нет. Дороги здесь развиты не как в Москве, все одно- и двухполосные, и делать платные парковки, брать деньги при отсутствующей инфраструктуре, неоправданно, граждане к этому не готовы», — отмечает общественник.

О том, сколько будет стоить парковка в области, власти пока не говорят. Предполагается, что устанавливать плату будут местные администрации в зависимости от загрузки конкретного места. Два года назад чиновники говорили о ценах в диапазоне 30 — 80 руб. за час парковки, а в конце прошлого года вступили в силу методические рекомендации Минтранса по определению размера платы за пользование платными парковками в регионах.

Документ предполагает систему динамического регулирования тарифов в зависимости от загрузки и времени суток. В случае региональных городов и областей Минтранс предлагает брать плату только если загрузка парковок превышает 85%, а максимальный тариф для Подмосковья устанавливает на уровне 55 руб. в час. Это самый высокий рекомендованный тариф для областей Центрального округа, но не самый большой из региональных. Например, на Чукотке расчетная стоимость часа составляет 75 руб., в Ямало-Ненецком округе — 80 рублей.

Александр Шумский считает разумной стоимостью часа стоянки сумму не более 50 рублей: «У нас в Москве до сих пор большая часть улиц имеет тариф 40 рублей. В Подмосковье можно начинать с цифры 40 или 50 рублей. Главное, чтобы люди научились платить за то, что раньше было бесплатным».

При этом вводить плату надо постепенно, отлаживая механизм, говорит эксперт: «В городах, которые примут решение о платных парковках, надо начинать с нескольких улиц, чтобы убедиться, что система оплаты и штрафования работает, и никаких ошибок нет».

Решить проблему пробок платной парковкой можно только в больших мегаполисах, уверяет Аманлиев, а в планах властей брать плату он видит лишь желание дополнительно наполнить бюджет.

«Все посмотрели на пример Москвы и поняли, что можно деньги брать фактически за полосы на асфальте. Хотят со всех собрать денег, и потом что-то на эти деньги делать. В области проблемы не потому, что много машин, а потому, что транспортная инфраструктура организована плохо», — говорит общественник.

Источник.