Lexus представляет свою новую линию одежды и аксессуаров Kids Collection

1 июня 2019 года в дилерской сети Лексус на территории РФ начинается продажа новой стильной коллекции Kids Collection.

Коллекция создана специально для детей и подростков, которым нравится смелый дизайн и которые хотели бы управлять автомобилем так же, как их родители. Линия одежды и аксессуаров Kids Collection дополнит собрание коллекций Lexus Boutique.

В коллекции используются яркие и пастельные цвета, а также оригинальные принты с силуэтами автомобилей Lexus и мордочек животных, которые ассоциируются с дизайном кроссоверов Lexus RX, NX и UX.

В коллекцию Kids Collection вошли самые востребованные для детей аксессуары, которые могут пригодиться как в повседневной жизни, так и в путешествии. Например, оригинальная раскраска с карандашами и наклейками в комплекте займет ребенка и разовьет его любовь к изобразительному искусству, а вместительные пеналы помогут сохранить письменные принадлежности в сохранности. Толстовки и футболки с яркими принтами и удобным кроем понравятся как детям, так и подросткам и прекрасно подойдут для активного отдыха. Мягкая накладка на ремень безопасности автомобиля станет незаменимым аксессуаром для путешествий с ребенком, а мягкая игрушка медведь, с функцией превращения в подушку для шеи, станет верным другом во время перелета. Также в коллекцию Kids вошли два комплекта металлических значков с изображением автомобиля и его деталей для мальчиков, с изображением полигональных мордочек животных для девочек.

Узнать о коллекции Kids Collection также можно на веб-сайте https://shop.lexus.ru/Kids/All, ориентированном на активных пользователей. Концепция сайта построена на естественных и живых эмоциях и событиях из реальной жизни. Благодаря функции приближения фотографий пользователи сайта Lexus Boutique получили возможность детально рассмотреть каждый из аксессуаров коллекций в разных ракурсах. Также на сайте для удобства пользователей доступна функция онлайн-заявки с возможностью заказать предметы у любого официального дилера Lexus.