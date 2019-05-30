Ford Trucks 2533 HR для ЗАО «Айсбит»

Ford Trucks 2533 HR – оборудованный фургон-рефрижератор с комфортными условиями для водителей

Эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России компания TURBOTRUCKS (частьTHGroup)осуществил поставку автомобиля, оборудованного фургоном-рефрижератором.

Грузовой автомобиль Ford Trucks 2533 HR, полной массой 25 тонн и колесной формулой 6×2 оборудован высокой спальной кабиной, двигателем Ecotorq объемом 9,0 л. мощностью 330 л.с и механической коробкой передач EATON 9SESO14409. Комфортные условия для водителя обеспечивают два автономных отопителя: жидкостный (9,5 кВт) и воздушный (2,2 кВт), кондиционер с режимом рециркуляции воздуха и спальное место. Водительское сиденье на пневмоподвеске с поясничным подпором оснащено подогревом.

Автомобиль оборудован фургоном-рефрижератором производства российской компании Pelican.van в премиальной комплектации Plasticvan. Надстройка оборудована дополнительными опциями: оцинкованным надрамником, устойчивым к жестким условиям эксплуатации, и цельным 3-мм листом алюминия в качестве внутреннего покрытия пола. В качестве обшивки фургона используется специальный ударопрочный пластик с дополнительным слоем фанеры, что обеспечивает надежность и долговечность фургона. Фургон-рефрижератор оснащен автономной холодильной установкой Zanotti UNO100.

Автомобиль предназначен для перевозки замороженных продуктов питания.