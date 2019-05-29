Завод Haval в Тульской области запускает серийное производство

Первое зарубежное предприятие полного цикла китайского бренда откроется в Тульской области

5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval. Это будет первое зарубежное предприятие полного цикла китайского бренда. Первая модель, которая сойдет с конвейера, будет интеллектуальный кроссовер Haval F7.

Строительство завода площадью 2,16 млн м2 (216 га) началось осенью 2015 года, общий объем инвестиций составил около 500 млн долларов США. Проектная производственная мощность – 150 тысяч автомобилей в год. На первом этапе производственная мощность предприятия достигнет 80 тысяч автомобилей в год.

Новый завод — современное, безопасное, экологичное, интеллектуальное и руководствующееся концепцией бережливого производства предприятие. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Завод имеет современный и высокий уровень автоматизации. В цехе штамповки используется многостанционный автоматический пресс закрытого типа Fagor и конвейеры по транспортировке деталей компании ABB. В сварочном цехе используется 72 робота АВВ, а также автоматическая система доставки EMS. Уровень автоматизации главной сварочной линии составляет 100%. На вспомогательных сварочных линиях используются установки автоматической смены модулей NBG, что обеспечивает совместное использование линий при производстве 3 моделей автомобилей.

Цех окраски также полностью автоматизирован — высокое качество окраски обеспечат 27 производственных роботов. В сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов и автоматические управляемые тележки AGV. Рядом с цехом сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений.

Завод спроектирован с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Производственная площадка спланирована с учетом требований обеспечения максимальной безопасности и удобства работы. На всем оборудовании завода используются устройства аварийной сигнализации с оптической сеткой, которые гарантируют безопасность при выполнении работ. Для обеспечения высочайшего уровня качества используется система оповещения ANDON, с помощью которой осуществляется быстрое реагирование при управлении на производстве.