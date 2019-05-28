Suzuki Vitara открыла IX Русскую Музыкальную Премию RU.TV

Японский кроссовер Suzuki Vitara стал украшением IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

Грандиозное событие состоялось в Crocus City Hall. Японский кроссовер стал одним из хедлайнеров мероприятия, украсив собою звездную ковровую дорожку.

Компания Suzuki поддержала IX Русскую Музыкальную Премию Телеканала RU.TV, в рамках которой лучшие российские исполнители получили заветные статуэтки.

В этом году на глазах 7 тысяч зрителей и многомиллионной армии телезрителей кроссоверSuzuki Vitara в своем новом цвете Solar Yellow встретил гостей на звездной ковровой дорожке, ведущей в концертный зал. Автомобиль также был в центре внимания гостей фан-зоны во время многочисленных селфи с лучшими музыкальными исполнителями страны.

Вторым автомобилем-участником Премии RU.TV стал Suzuki Vitara в цвете Ice Grayish Blue. Кроссовер эффектно привез ведущих телеканала RU.TV к началу мероприятия. Ведущие отметили комфорт, маневренность и дизайн автомобиля.