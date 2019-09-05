Новый кроссовер GS от Geely Motors

Geely Motors объявляет стоимость нового кроссовера GS

Автомобиль построен на платформе серии Emgrand и будет представлен в России только с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,8 л. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 299 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 499 990 рублей.

Спрос на кроссоверы неизменно увеличивается во всем мире. Отмечая этот глобальный тренд, компания Geely Motors продолжает расширять свой модельный ряд, представляя в России компактный (4440х1833х1545 мм) переднеприводный кроссовер GS. На начальном этапе автомобиль будет доступен в России только с бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,8 л, развивающим 133 л.с./6000 об/мин и 170 Нм/4400 об/мин. Покупатели Geely GS смогут выбирать между 6-ступенчатой механической и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией Getrag с двумя сцеплениями, а также двумя комплектациями – Comfort и Luxury.

В базовой версии 1,8 МКПП Comfort автомобиль оснащен всем самым необходимым для ежедневного передвижения с максимальным комфортом. Кондиционер с автоматической регулировкой температуры в салоне позволит защититься от жары летом, а передние и задние сиденья с электроподогревом не дадут замерзнуть зимой. Аудиосистема с USB-разъемом, 6 динамиками и возможностью подключения телефона по Bluetooth скрасит время простоя в пробках приятной музыкой, а датчики парковки сзади упростят маневрирование в ограниченных пространствах мегаполиса. Система бесключевого доступа с центральным замком упрощает процесс посадки и высадки, а механические регулировки переднего сиденья водителя в 6 направлениях и регулируемая по углу наклона рулевая колонка позволят с удобством разместиться за рулем людям самой разной комплекции. Автомобили в версии Comfort можно узнать по 17-дюймовым легкосплавным колесным дискам.

В случае выбора 6-ступенчатой роботизированной трансмиссии, к комплектации Comfort добавляются еще две опции, повышающие комфорт в ежедневной эксплуатации: электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания автомобиля, а также круиз-контроль.

Кроссоверы Geely GS в максимальной комплектации Luxury можно отличить по 18-дюймовым легкосплавным колесным дискам и панорамной крыше. Кроме того, автомобили данной версии оснащаются электроприводами сиденья водителя и складывания наружных зеркал, а также камерой заднего вида, дополняющей датчики парковки. Интерьер Geely GS в комплектации Luxury отличается двухцветной отделкой из искусственной кожи и мультимедийной системой с цветным сенсорным экраном с диагональю 8”.

Новый Geely GS оснащается самыми современными системами безопасности: антипробуксовочной системой, системой контроля курсовой устойчивости, эффективными дисковыми тормозами с АБС и функциями распределения тормозных усилий и помощи при экстренном торможении, а также системой контроля давления в шинах. В штатный пакет систем пассивной безопасности входят ремни с регулировкой по высоте и преднатяжителями, а также подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (плюс боковые подушки и шторки безопасности в версии Luxury).

Рекомендованные розничные цены на все доступные модификации представлены в таблице ниже: