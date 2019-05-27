Моторное масло G-Energy успешно прошло испытания Porsche Cayenne

Моторное масло G-Energy успешно прошло испытания Porsche Cayenne
Май 27 17:02 2019

Моторное масло G-Energy Service Line W 5W-30 обладает высокими противоизносными свойствами и стойкостью к окислению при высоких нагрузках – испытания проводились на Porsche Cayenne

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» провела испытания моторного масла G-Energy Service Line W 5W-30 в бензиновом и дизельном двигателях спортивных кроссоверов Porsche Cayenne в условиях реальной эксплуатации автомобиля.

Продукт представляет собой полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Производится по технологии Mid SAPS: снижено содержание серы, фосфора и сульфатной золы.

Испытания стартовали в декабре 2018 года и проводились до наработки масла 10000 км в условиях эксплуатации смешенного режима (городской и загородный) на территории Российской Федерации. Результаты исследования показали высокие противоизносные свойства продукта, а также стойкость к окислению при высоких нагрузках в условиях динамичного стиля управления автомобилем.

Роман Кузьмин, заместитель генерального директора по операционному маркетингу компании «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Наша продукция проходит различные испытания – как лабораторные, стендовые, так и в реальных условиях эксплуатации автомобилей и оборудования. Полученные данные позволяют нам собирать материал для анализа работы наших масел и дальнейшего совершенствования формул и максимального соответствия требованиям производителей техники».

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AMSRUS
AMSRUS

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