Так ли плоха новая Toyota Supra на самом деле

Возможно ли новой Toyota Supra стать новой легендой?

Возрожденный спорткар — один из самых спорных автомобилей последних лет. Пока одни обсуждают его странный экстерьер и баварские корни, некоторые счастливчики уже успели покататься и вынести вердикт.

Прошлые Supra были легендами, особенно модель поколения A80 – та самая, что лихо зажигала в первом «Форсаже». Новинка же пока что стала объектом для критики. Адептам сложно смириться с тем, что в основу купе лег родстер BMW Z4, хотя автомобиль определенно неплох по своим ездовым свойствам! Но возникает логичный вопрос, способна ли свежая Toyota Supra стать новой легендой? Послушаем известного заокеанского видеоблогера Дуга ДеМуро, который уже успел познакомиться с белоснежной красоткой.

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