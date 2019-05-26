Система Seamless Autonomous Mobility (SAM): бескомпромиссный подход Nissan Intelligent Integration

Система Seamless Autonomous Mobility (SAM) от Nissan поможет автомобилям с автономным управлением самостоятельно принимать решения в непредсказуемых ситуациях.

Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта автомобили становятся «умнее» и отзывчивее, они точнее принимают решения в различных дорожных условиях. Однако мы еще не достигли момента, когда автомобили с автономным управлением могут самостоятельно принимать решения в непредсказуемых ситуациях. Это одна из главных трудностей на пути внедрения полностью автономных автомобилей. Компания Nissan предлагает решение этой проблемы – систему Seamless Autonomous Mobility (SAM).

Впервые на выставке CES 2017 Nissan провела «живую» презентацию системы с помощью исследовательского центра компании в Кремниевой долине. Она показала, как система SAM будет работать в реальности.

SAM позволит миллионам автономных автомобилей безопасно и безошибочно передвигаться по дорогам. Система SAM помогает автомобилям с автономным управлением принимать решения в непредвиденных ситуациях на городских улицах, например, при авариях, ремонтных работах и других помехах.

При возникновении непредвиденной ситуации на дороге автономный автомобиль не всегда может и должен принимать самостоятельно решение. Например, при подъезде к месту ДТП, возле которого стоит полицейский и вручную регулирует движение на этом участке, причем его сигналы противоречат дорожной разметке и светофорам.

Различные датчики (лидар, камеры, радары) сообщают автомобилю о препятствиях, сигналах светофоров и даже о некоторых жестах регулировщика, но, чтобы понять, что делают пешеходы и другие водители на дороге, и принять верное решение, требуется человеческий интеллект.

С SAM автономный автомобиль становится достаточно «умным», чтобы знать, когда он не должен пытаться решить проблему самостоятельно. Вместо этого он производит безопасную остановку и запрашивает помощь из командного центра. Запрос направляется первому доступному менеджеру мобильности – человеку, который использует изображения транспортных средств и данные датчиков для оценки ситуации, принятия решения о правильных действиях и создания безопасного маршрута в обход препятствия.

Менеджер мобильности “рисует” виртуальную полосу для автомобиля, чтобы он мог проехать. Когда полицейские дают сигнал автомобилю, чтобы он проезжал, менеджер по мобильности возобновляет его движение и направляет его по проложенному обходному маршруту. После того как автомобиль покинет участок с затрудненным движением, он возобновит полностью автономное движение, а менеджер по мобильности переключится на помощь другим транспортным средствам, нуждающимся в ней.

Другие автомобили, находящиеся в том же районе и связанные с SAM, уже в автоматическом режиме получат от системы схему объезда, созданную менеджером мобильности, и при проезде участка с затруднением движения самостоятельно проедут этот участок по отработанной схеме.

По мере накопления статистики и развития технологий автономного управления автомобили все реже будут нуждаться в помощи менеджера мобильности, поэтому он со временем сможет вести гораздо больше автономных автомобилей. Для определения необходимого количества менеджеров мобильности в расчет берется ряд факторов: транспортная загруженность той или иной зоны, предназначение транспортного средства (автономное такси, «челнок» или автомобиль доставки) и другие.

Программа VERVE от NASA, используемая для управления и наблюдения за роботизированными космическими аппаратами, стала для Nissan отправной точкой при создании системы SAM. Роботы NASA используют технологии автономного управления для уклонения от препятствий и расчета безопасной траектории при движении в неизведанных и непредсказуемых условиях. Там, где принятие решения в автономном режиме затруднено, наблюдатели NASA сами прокладывают маршрут и отсылают его роботу.

Возвращаясь на Землю, система SAM предназначена не только для автомобилей Nissan – она создана для всех.

“Наша задача – изменить транспортную инфраструктуру, – говорит Маартен Сирхойс, бывший сотрудник NASA, а сейчас директор исследовательского центра компании Nissan, расположенного в Кремниевой долине. – Мы стремимся снизить смертность на дорогах и уменьшить количество заторов. Нам необходимо большое количество автомобилей. Мы в Nissan ищем решения, чтобы эта транспортная система была у нас не через 20 и более лет, а уже сейчас”.

“Это не только демонстрация применения космических технологий в автомобильной индустрии, но и пример обратного взаимодействия, когда усовершенствованные технологии возвращаются обратно – в космос и беспилотные летательные аппараты. Это прекрасный пример того, как новые технологии буквально толкают нас на новые исследования и в итоге ведут к будущим беспилотным космическим миссиям”, – говорит Юджин Ту, директор исследовательского центра NASA Ames Research Center.

Основа SAM это объединение человека и машины. Задача не в том, чтобы полностью отстранить человека от управления, а в том, чтобы использовать человеческий интеллект более рационально. Один человек может поддерживать большое количество автомобилей с автономным управлением и помогать искусственному интеллекту в режиме реального времени.

SAM позволяет обществу получить все преимущества автономного управления. Каждый день автомобили с автономным управлением сталкиваются с массой ситуаций, в которых искусственный интеллект не способен принять правильное решение. Без SAM автомобили с автономным управлением просто встанут посреди дороги, не доехав до пунктов назначения, и создадут «пробки», что вызовет общественное недовольство. SAM позволяет естественным образом интегрировать такие автомобили в существующую транспортную систему и общество в целом. SAM это не роскошь, это необходимость для любого автомобиля с автономным управлением. Без таких систем, как SAM, полная интеграция подобных транспортных средств в современный мир будет очень сложной.

Система SAM также будет очень полезна компаниям, которые захотят создать собственный парк коммерческих автомобилей с автономным управлением: транспортным компаниям, таксомоторным паркам, компаниям, занимающимся доставкой различных товаров и многим другим.