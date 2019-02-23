Новые стандарты дилерской сети Subaru

«Меньше шума – больше Subaru. Высокие технологии и высококачественное обслуживание» – эта идея заложена в концепцию новых шоурумов.
Стандарты полностью отвечают тенденциям современного российского рынка, подчеркивая основную идею и суть бренда – «Создан инженерами».
Первым участником проекта стал Дилерский центр «Субару Центр Автозаводская» компании «У Сервис Санрайз». Шоурум площадью 758 кв.м. получил новое зонирование, а принцип расстановки автомобилей в виде линейных форм призван увеличить свободное пространство и подчеркнуть преимущества технологий Subaru.
Особое внимание уделялось цветам оформления помещения. В новой концепции основными цветами стали белый и синий, а поверхности из натурального дерева придают клиентской зоне особый уют.
Также одним из новшеств стала возможность выбора формата общения клиента со специалистами дилерского центра – в общем пространстве шоурума или в более спокойной обстановке отдельных кабинетов.
Освещение стало одним из главных акцентов новой концепции, здесь преобладают теплые тона и применяется принцип линейности расположения освещающих элементов.
«Субару Мотор» планирует осуществить, в текущем году, обновление семи дилерских центров, расположенных в разных регионах России.
Генеральный директор компании «У Сервис Санрайз» Лев Соколов, поделился своим впечатлениями от обновленного дизайна:
«Новый шоурум визуально стал больше благодаря преобладанию светлых тонов в интерьере. Индивидуальный проект освещения пространства и новый дизайн мебели создают современную уютную атмосферу, а большая площадь зоны отдыха позволяет клиентам и их детям чувствовать себя комфортно. Новые стандарты марки – это качественный шаг вперед, и мы уверены, что для клиентов это станет возможностью еще лучше понять ценности Subaru».
Генеральный директор «Субару Мотор» Кисимото Есики, тоже высоко оценил новый проект:
«В конце 2018 года мы анонсировали новые корпоративные стандарты нашей дилерской сети, в которых в основном затронута тема организации, оформления и дизайна шоурума. Пилотный проект обновления «Субару Центра на Автозаводской» полностью завершен и новый шоурум стал более светлым, удобным и комфортным для наших клиентов. Открытие новых дилерских предприятий, оформленных в соответствии с новыми стандартами, а также ребрендинг действующих дилерских центров позволяют нам реализовывать планы по развитию бренда Subaru в России. Завершение перехода всей дилерской сети на новые корпоративные стандарты мы планируем на 2025 год».
C 2014 года www.amsrus.ru