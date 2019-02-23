Новые стандарты дилерской сети Subaru

«Субару Мотор» объявляет о начале кампании по ребрендингу дилерской сети

«Меньше шума – больше Subaru. Высокие технологии и высококачественное обслуживание» – эта идея заложена в концепцию новых шоурумов.

Стандарты полностью отвечают тенденциям современного российского рынка, подчеркивая основную идею и суть бренда – «Создан инженерами».

Первым участником проекта стал Дилерский центр «Субару Центр Автозаводская» компании «У Сервис Санрайз». Шоурум площадью 758 кв.м. получил новое зонирование, а принцип расстановки автомобилей в виде линейных форм призван увеличить свободное пространство и подчеркнуть преимущества технологий Subaru.

Особое внимание уделялось цветам оформления помещения. В новой концепции основными цветами стали белый и синий, а поверхности из натурального дерева придают клиентской зоне особый уют.

Также одним из новшеств стала возможность выбора формата общения клиента со специалистами дилерского центра – в общем пространстве шоурума или в более спокойной обстановке отдельных кабинетов.

Освещение стало одним из главных акцентов новой концепции, здесь преобладают теплые тона и применяется принцип линейности расположения освещающих элементов.

«Субару Мотор» планирует осуществить, в текущем году, обновление семи дилерских центров, расположенных в разных регионах России.

Генеральный директор компании «У Сервис Санрайз» Лев Соколов, поделился своим впечатлениями от обновленного дизайна:

«Новый шоурум визуально стал больше благодаря преобладанию светлых тонов в интерьере. Индивидуальный проект освещения пространства и новый дизайн мебели создают современную уютную атмосферу, а большая площадь зоны отдыха позволяет клиентам и их детям чувствовать себя комфортно. Новые стандарты марки – это качественный шаг вперед, и мы уверены, что для клиентов это станет возможностью еще лучше понять ценности Subaru».

Генеральный директор «Субару Мотор» Кисимото Есики, тоже высоко оценил новый проект: