Закрытие станций «фиолетовой» ветки метро не отразиться на работе областных автобусов

Закрытие трех станций «фиолетовой» ветки Московского метро 25 мая не повлияет на работу подмосковных автобусов

«Маршруты всех областных автобусов останутся без изменений. От закрытых станций пассажиры смогут уехать на компенсационных автобусах», — говорится в сообщении.

Закрыты будут станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут ездить только между станциями «Планерная» и «Выхино». В этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ.

Около станций «Кузьминки» и «Выхино» ожидается увеличение пассажиропотока. Там будут работать кассы-автомобили. В них можно купить билеты на одну поездку. Также на этих станциях организуют работу мобильных кассиров.

Станции Таганско-Краснопресненской линии возобновят работу 26 мая в 05:30 утра.

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