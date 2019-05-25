Закрытие станций «фиолетовой» ветки метро не отразиться на работе областных автобусов

«Маршруты всех областных автобусов останутся без изменений. От закрытых станций пассажиры смогут уехать на компенсационных автобусах», — говорится в сообщении.
Закрыты будут станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут ездить только между станциями «Планерная» и «Выхино». В этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ.
Около станций «Кузьминки» и «Выхино» ожидается увеличение пассажиропотока. Там будут работать кассы-автомобили. В них можно купить билеты на одну поездку. Также на этих станциях организуют работу мобильных кассиров.
Станции Таганско-Краснопресненской линии возобновят работу 26 мая в 05:30 утра.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru