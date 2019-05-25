Обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover «ААА Моторс» открылся в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «ААА Моторс», здание которого было выполнено в соответствии с передовой дизайн-концепцией ARCH.

В ходе церемонии гостям была представлена одна из главных новинок Land Rover – новый Range Rover Evoque. Автомобиль семейства роскошных внедорожников Range Rover, разработанный на базе новой архитектуры Premium Transverse Architecture (PTA), стал еще более привлекательным, технологичным и надежным.

Новый Evoque получил ряд революционных решений, среди которых первое в сегменте зеркало заднего вида ClearSight, способное трансформироваться в видеоэкран высокого разрешения, и технология «прозрачного» капота, позволяющая водителю получить обзор пространства под передней частью автомобиля при помощи изображения с камеры, которое выводится на верхний сенсорный экран. Благодаря широкому ряду технологий для движения по бездорожью и целому пакету передовых систем помощи водителю, новый Evoque гарантирует повышенный уровень проходимости и безопасности.

Пространство нового шоу-рума, занимающее 770 м2, позволяет разместить 9 автомобилей одновременно, предлагая посетителям возможность познакомиться со всеми представителями актуального модельного ряда компании Jaguar Land Rover. Особенное место среди них отведено Jaguar I-PACE – первому полностью электрическому динамичному кроссоверу британского бренда.

Сервисная зона с 9 подъемниками, занимающая 3 045 м2, позволяет производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании, а склад площадью 560 м2 предоставляет широкий ассортимент оригинальных запасных частей в наличии. В процессе сервисного обслуживания клиенты могут лично проконтролировать ход работ или же воспользоваться специальным сервисом Video Capture, чтобы следить за выполнением работ в удаленном режиме: видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца, в результате чего он может лично убедиться в существовании выявленных неполадок и одобрить предложенные мастером работы.

Гости «ААА Моторс» также могут посетить отдельную демонстрационную зону в 200 м2, где представлены сертифицированные автомобили Jaguar и Land Rover с пробегом, реализуемые по программе Approved.

Новый шоу-рум выполнен в соответствии с передовой дизайн-концепцией ARCH. В рамках данной концепции фасад здания оформлен в виде торжественных арок. Это позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор». Посетителям также доступны зоны отдыха, продажи аксессуаров и сувенирной продукции, конфигуратор и кафе.

Новый дилерский центр Jaguar Land Rover «ААА Моторс» в Ростове-на-Дону располагается по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Текучева, 350А.