Крупнейший российский автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший российский автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Ноябрь 14 22:44 2019

Крупнейший российский автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил основатель компании Сергей Петров

«Будем формировать закрытый список претендентов (на покупку)», — сказал бизнесмен. Кто войдет в список, он не уточнил.

Кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует автодилера, уточнила Forbes, что в список потенциальных покупателей будут включены российские и зарубежные инвесторы. От них соберут заявки, после чего начнутся переговоры, сообщает Meduza

Delance утверждает, что продажа «Рольфа» не связана с уголовным преследованием Петрова в России. «Вопрос (об этом) рассматривался на протяжении нескольких лет и решение является взвешенным», — сообщила Forbes представитель компании.

  • В июне Следственный комитет РФ возбудил против Сергея Петрова и одного из топ-менеджеров «Рольфа» уголовное дело о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
  • В это время Петров находился за границей и отказался возвращаться в Россию. Он связал дело против «Рольфа» с рейдерским захватом компании, заявив, что получает предложения о продаже автодилера каждый день.
  • В сентябре Россия объявила Петрова в международный розыск, бизнесмен был заочно арестован. Петров заявил, что ему не грозит экстрадиция, потому что он имеет гражданство Австрии, которая не выдает своих граждан.

Сергей Петров Рольф 1

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Александр Протоклитов
    Ноябрь 14, 23:11 #1 Александр Протоклитов

    Ожидаемо….

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