Крупнейший российский автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший российский автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил основатель компании Сергей Петров

«Будем формировать закрытый список претендентов (на покупку)», — сказал бизнесмен. Кто войдет в список, он не уточнил.

Кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует автодилера, уточнила Forbes, что в список потенциальных покупателей будут включены российские и зарубежные инвесторы. От них соберут заявки, после чего начнутся переговоры, сообщает Meduza

Delance утверждает, что продажа «Рольфа» не связана с уголовным преследованием Петрова в России. «Вопрос (об этом) рассматривался на протяжении нескольких лет и решение является взвешенным», — сообщила Forbes представитель компании.