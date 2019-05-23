Toyota Corolla и RAV4 получили максимальную оценку – 5 звезд – в рейтинге Euro NCAP 2019

По результатам испытаний независимой ассоциации Euro NCAP технологии безопасности новых Toyota Corolla и RAV4 удостоились максимальной оценки.

В 2019 году краш-тесты Euro NCAP проводились по новым ужесточенным требованиям к безопасности новых автомобилей.

Высший балл от авторитетного европейского экспертного комитета, осуществляющего независимые краш-тесты, служит очередным подтверждением заслуженно высокой репутации автомобилей Toyota как одних из самых безопасных и технологичных в мире.

Важнейшую роль в присуждении новым Toyota Corolla и Toyota RAV4 наивысшего 5-звездного рейтинга Euro NCAP сыграла глобальная архитектура TNGA. С переходом на новые концептуальные платформы TNGA – GA-C для Corolla и GA-K для RAV4 – в конструкции силовой структуры кузовов Corolla и RAV4 значительно увеличилось количество элементов из высокопрочной стали, поглощающих и отводящих от салона энергию удара.

По результатам дорожных испытаний в диапазоне скоростей, характерных для города, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, входящая в комплекс безопасности Toyota Safety Sense моделей Corolla и RAV4, продемонстрировала высокую эффективность работы, предотвратив все столкновения с тестовыми объектами.

Работа Toyota Safety Sense на высоких скоростях была также высоко оценена экспертами Euro NCAP. Нагоняя медленно движущийся автомобиль, Corolla и RAV4 избежали столкновения на всех тестовых скоростях. При угрозе аварии с неподвижным или интенсивно замедляющимся автомобилем в большинстве случаев Toyota Safety Sense предотвратила столкновения или существенно снизила их последствия.

Прекрасно проявила себя еще одна функция Toyota Safety Sense – распознавание пешеходов и велосипедистов, позволившая избежать наезда на манекены тех и других при испытании в любых условиях – как днем, так и ночью.