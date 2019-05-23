Снижение до 10 км/час порога превышения скоростного режима могут принять для городских дорог

В Госдуме допускают снижение нештрафуемого порога за превышения скорости до 10 км/час, но с оговорками.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, снижение до 10 км/час порога превышения скоростного режима можно ввести только для городских дорог. При этом считает он, для трасс необходимо сохранить действующий сейчас режим. Об этом Лысаков сказал в беседе с агентством «Интерфакс».

«В городах мы можем пойти на снижение порога превышения скоростного режима до 10 км/час, а на трассах порог в 20 км/час мы трогать не дадим. Это позиция фракции», — сказал Лысаков («Единая Россия»). Вместе с тем он отметил, что «даже, если вернем 10 км/час в городе, то никакого повышения штрафов за превышение этого порога вводиться не может».

Он также отметил, что «есть поручение Думы двум комитетам: по транспорту и по госстроительству и законодательству, в соответствии с которым был направлен запрос в МВД для получения статистики нарушений скоростного режима на величину более 20, но не более 40 км/час».

По его словам, «в Госдуме позиция конечная такая — сначала ревизия дорог, потом, увеличение скоростного режима на трассах, потом исключение “кормушек” — только после решения этих вопросов можно говорить об увеличении порога превышения скорости».

Напомним, что в последние полгода активно обсуждается тема об отмене так называемого «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. Идею уже поддержал начальник ГИБДД Михаил Черников, МВД и Минтранс. В ГИБДД считают, что условия для снижения порога могут сложиться через год-два. Штраф за такое нарушение может составить 500 рублей.

Одновременно с этим ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до трех тысяч рублей. Кроме того, в Инспекции также считают, что следует отменить «скидку» для систематически нарушающих Правила дорожного движения.

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