KIA Motors представил современный дизайн нового компактного кроссовера

Салон нового кроссовера отличается смелым, ярким дизайном, который максимально ориентирован на простоту в использовании.
Отделка салона выполнена из высококачественных материалов. Свободные, широкие линии и технократичные идеи в интерьере создают атмосферу во многом ориентированную на молодежь. Металлические элементы в отделке дефлекторов воздуховодов, ниспадающая линия широкой передней панели подчеркивают особое внимание, уделенное разработчиками современным технологическим решениям. Дизайн интерьера апеллирует к автомобилистам, которые молоды душой, интересуются техникой и технологиями.
Одним из наиболее заметных элементов передней панели стала навигационная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Система открывает доступ к широкому набору функций автомобиля. Ниже, под приятной на ощупь центральной консолью, расположен блок управления климатической установкой. Дополнительные возможности адаптировать атмосферу в салоне под настроение водителя и пассажиров открывает фирменная система подсветки KIA Sound Mood Lighting, позволяющая подбирать соответствующее световое оформление.
Руководитель направления дизайна KIA Motors Бёнг Чуль Чжу (Byung Chul Juh) комментирует представленные эскизы: «Мы хотели создать интерьер, не похожий ни на один из тех, что представлены сегодня в сегменте компактных кроссоверов. Так чтобы дизайн воспринимался более насыщенным и премиальным. Высочайшее качество материалов в отделке салона, и тщательно продуманные штрихи в его оформлении подарит владельцам еще больше удовольствия, даст еще больше удовлетворения».
Новый компактный кроссовер KIA станет «глобальной» моделью и позволит расширить линейку кроссоверов и внедорожников марки, идя навстречу желаниям и потребностям клиентов в самых разных регионах мира. Новая модель предложит простор и возможности, типичные для больших внедорожников, в компактном форм-факторе. Продажи первого в истории марки глобального компактного кроссовера такого типа начнутся в Корее во втором полугодии 2019 года, вскоре после этого модель выйдет и на рынки других регионов. В России новинка появится в 2020 году.
C 2014 года www.amsrus.ru