KIA Motors представил современный дизайн нового компактного кроссовера

KIA Motors представляет первые официальные изображения интерьера своего нового компактного кроссовера. Премьера модели состоится нынешним летом.

Салон нового кроссовера отличается смелым, ярким дизайном, который максимально ориентирован на простоту в использовании.

Отделка салона выполнена из высококачественных материалов. Свободные, широкие линии и технократичные идеи в интерьере создают атмосферу во многом ориентированную на молодежь. Металлические элементы в отделке дефлекторов воздуховодов, ниспадающая линия широкой передней панели подчеркивают особое внимание, уделенное разработчиками современным технологическим решениям. Дизайн интерьера апеллирует к автомобилистам, которые молоды душой, интересуются техникой и технологиями.

Одним из наиболее заметных элементов передней панели стала навигационная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Система открывает доступ к широкому набору функций автомобиля. Ниже, под приятной на ощупь центральной консолью, расположен блок управления климатической установкой. Дополнительные возможности адаптировать атмосферу в салоне под настроение водителя и пассажиров открывает фирменная система подсветки KIA Sound Mood Lighting, позволяющая подбирать соответствующее световое оформление.

Руководитель направления дизайна KIA Motors Бёнг Чуль Чжу (Byung Chul Juh) комментирует представленные эскизы: «Мы хотели создать интерьер, не похожий ни на один из тех, что представлены сегодня в сегменте компактных кроссоверов. Так чтобы дизайн воспринимался более насыщенным и премиальным. Высочайшее качество материалов в отделке салона, и тщательно продуманные штрихи в его оформлении подарит владельцам еще больше удовольствия, даст еще больше удовлетворения».

Новый компактный кроссовер KIA станет «глобальной» моделью и позволит расширить линейку кроссоверов и внедорожников марки, идя навстречу желаниям и потребностям клиентов в самых разных регионах мира. Новая модель предложит простор и возможности, типичные для больших внедорожников, в компактном форм-факторе. Продажи первого в истории марки глобального компактного кроссовера такого типа начнутся в Корее во втором полугодии 2019 года, вскоре после этого модель выйдет и на рынки других регионов. В России новинка появится в 2020 году.