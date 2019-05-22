Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2019 года

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России снизился на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 7 тыс. единиц, что на 1,7% меньше, чем в апреле 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля продаж которого в апреле составила 35,2% от общего объема. Так, его результат достиг 2,5 тыс. единиц, показав рост на 7,7%. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 724 реализованных автомобиля (-7,8%). За ним следуют шведские Volvo (467 шт.; -14,8%) и Scania (460 шт.; +9,8%). На пятом месте – немецкий MAN (408 шт.), рыночная динамика которого составила 19%.

Отметим, что половина марок из десятки лидеров по итогам апреля 2019 года демонстрируют рыночное падение, причем самое большое показывает нидерландский DAF (-41,8%). А рост, помимо KАMAZ (+7,7%), Scania (+9,8%) и MAN (+19%), зарегистрирован еще у марок MAZ (+22,6%) и URAL (+18,2%).

В модельной структуре апрельского рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве 560 экземпляров (-9,7%). Второе место – у KAMAZ 5490, объем рынка которого упал на 7,7% до 540 единиц. За ним следует GAZ Gazon Next (525 шт.; +2,7%). Замыкают пятерку лидеров KAMAZ 65115 (489 шт.; +34,7%) и Volvo FH (367 шт.; -12,4%), ставший лидером среди моделей иностранного происхождения.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам четырех месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей составил 24,5 тыс. единиц, снизившись на 2%.

Топ-10 марок рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле 2019 года (шт.)

№ Марка Апрель 2019 Апрель 2018 Изм., % 4 мес. 2019 4 мес. 2018 Изм., % 1 KAMAZ 2 457 2 282 7,7 9 268 8 099 14,4 2 GAZ 724 785 -7,8 2 606 2 680 -2,8 3 VOLVO 467 548 -14,8 1 721 1 963 -12,3 4 SCANIA 460 419 9,8 1 697 1 708 -0,6 5 MAN 408 343 19,0 1 354 1 467 -7,7 6 MERCEDES-BENZ 392 394 -0,5 1 183 1 301 -9,1 7 MAZ 342 279 22,6 1 191 1 165 2,2 8 ISUZU 275 310 -11,3 898 1 092 -17,8 9 URAL 260 220 18,2 1 032 961 7,4 10 DAF 195 335 -41,8 621 973 -36,2 Всего по России 6 983 7 103 -1,7 24 533 25 037 -2,0

Топ-10 марок рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле 2019 года (шт.)

№ Модель Апрель 2019 Апрель 2018 Изм., % 4 мес. 2019 4 мес. 2018 Изм., % 1 KAMAZ 43118 560 620 -9,7 2 236 2 171 3,0 2 KAMAZ 5490 540 585 -7,7 1 915 1 447 32,3 3 GAZ GAZON NEXT 525 511 2,7 1 811 1 780 1,7 4 KAMAZ 65115 489 363 34,7 1 662 1 395 19,1 5 VOLVO FH 367 419 -12,4 1 119 1 460 -23,4 6 MERCEDES-BENZ ACTROS 333 386 -13,7 1 013 1 240 -18,3 7 MAN TGS 202 140 44,3 638 676 -5,6 8 MAN TGX 196 202 -3,0 682 763 -10,6 9 SCANIA G 192 138 39,1 675 601 12,3 10 DAF TRUCKS XF SERIES 189 329 -42,6 588 948 -38,0 Всего по России 6 983 7 103 -1,7 24 533 25 037 -2,0

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