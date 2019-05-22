Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2019 года

Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2019 года
Май 22 11:03 2019

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России снизился на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 7 тыс. единиц, что на 1,7% меньше, чем в апреле 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля продаж которого в апреле составила 35,2% от общего объема. Так, его результат достиг 2,5 тыс. единиц, показав рост на 7,7%. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 724 реализованных автомобиля (-7,8%). За ним следуют шведские Volvo (467 шт.; -14,8%) и Scania (460 шт.; +9,8%). На пятом месте – немецкий MAN (408 шт.), рыночная динамика которого составила 19%.

Отметим, что половина марок из десятки лидеров по итогам апреля 2019 года демонстрируют рыночное падение, причем самое большое показывает нидерландский DAF (-41,8%). А рост, помимо KАMAZ (+7,7%), Scania (+9,8%) и MAN (+19%), зарегистрирован еще у марок MAZ (+22,6%) и URAL (+18,2%).

В модельной структуре апрельского рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве 560 экземпляров (-9,7%). Второе место – у KAMAZ 5490, объем рынка которого упал на 7,7% до 540 единиц. За ним следует GAZ Gazon Next (525 шт.; +2,7%). Замыкают пятерку лидеров KAMAZ 65115 (489 шт.; +34,7%) и Volvo FH (367 шт.; -12,4%), ставший лидером среди моделей иностранного происхождения.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам четырех месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей составил 24,5 тыс. единиц, снизившись на 2%.

Топ-10 марок рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле 2019 года (шт.)

МаркаАпрель 2019Апрель 2018Изм., %4 мес. 20194 мес. 2018Изм., %
1KAMAZ2 4572 2827,79 2688 09914,4
2GAZ724785-7,82 6062 680-2,8
3VOLVO467548-14,81 7211 963-12,3
4SCANIA4604199,81 6971 708-0,6
5MAN40834319,01 3541 467-7,7
6MERCEDES-BENZ392394-0,51 1831 301-9,1
7MAZ34227922,61 1911 1652,2
8ISUZU275310-11,38981 092-17,8
9URAL26022018,21 0329617,4
10DAF195335-41,8621973-36,2
Всего по России6 9837 103-1,724 53325 037-2,0

 

Топ-10 марок рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле 2019 года (шт.)

 

МодельАпрель 2019Апрель 2018Изм., %4 мес. 20194 мес. 2018Изм., %
1KAMAZ 43118560620-9,72 2362 1713,0
2KAMAZ 5490540585-7,71 9151 44732,3
3GAZ GAZON NEXT5255112,71 8111 7801,7
4KAMAZ 6511548936334,71 6621 39519,1
5VOLVO FH367419-12,41 1191 460-23,4
6MERCEDES-BENZ ACTROS333386-13,71 0131 240-18,3
7MAN TGS20214044,3638676-5,6
8MAN TGX196202-3,0682763-10,6
9SCANIA G19213839,167560112,3
10DAF TRUCKS XF SERIES189329-42,6588948-38,0
Всего по России6 9837 103-1,724 53325 037-2,0

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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