Рекламный клип KIA стал настоящим «хитом» среди индийских интернет-пользователей

Рекламное видео Kia Motors, менее чем за два месяца собрал почти 300 миллионов просмотров в Индии

Kia Motors объявляет, что рекламное видео, с которым компания вышла на рынок Индии, менее чем за два месяца собрал почти 300 миллионов просмотров (только на YouTube его просмотрели 230 миллионов раз). Ролик в корне отличается от традиционных для автомобильных брендов «крутящихся колес и ложащегося под них асфальта».

Видео было создано рекламным агентством InnoceanWorld wide India при участии Sideways Consulting и студией Hungry Films. Режиссером короткого ролика стал Виджай Савант. Энергичный саундтрек также стал настоящим хитом– его скачали 55 миллионов раз. Сетевые аналитики отметили значительный рост вовлеченности аудитории и существенное увеличение посещаемости сайта KIA India (www.kia-motors.in).

Создатели ролика продемонстрировали неожиданный взгляд на источники вдохновения автомобильных дизайнеров. Среди персонажей клипа – астронавт, футболисты, балерины, а также такие неожиданные «герои», как колибри, тигр, стая светлячков и даже «мультяшный» кот Феликс, игрушка-пружинка слинки и яркий фастбек Kia Stinger.

«В своей первой мультимедийной кампании, посвященной выходу бренда на индийский рынок, мы хотели передать всё разнообразие нашей эстетики, сделать акцент на том, что каждый из наших новых автомобилей становится новым словом, меняющим сами правила дизайна, – говорит руководитель подразделения продаж и маркетинга KIA Motors India Манохар Бхат. – Этот 60-секундный клип лишь первый из целой серии креативных сюжетов, которую мы намерены подготовить, это образное описание ценностей, на которые опираются дизайнеры бренда. Астронавт, делающий первый шаг на неизведанную планету, ставшая символом точности и грации балерина, мастерство и стремление к победе футболистов, естественный свет, излучаемый светлячками, стремительная и, в то же время, идеально балансирующая в своем полете колибри, любопытный и веселый кот Феликс, созданная на грани науки и забавы игрушка слинки… Ну и конечно – тигр, один из наших символов. Всё это сливается в одном облаке, происходит определенное переосмысление, и рождается великолепный автомобиль KIA, в данном случае – это модель Stinger».

Планы KIA на индийском рынке весьма обширны. Компания намерена в ближайшие три года не только войти в пятерку наиболее популярных автомобильных брендов в стране, но и сформировать имидж бренда, отличающегося уникальным взглядом на дизайн. В окрестностях города Анантапур недавно было завершено строительство завода, проектной мощностью до 300 тысяч автомобилей в год.