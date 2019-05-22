Половина иномарок в России производится на трех автозаводах

Более 600 тысяч автомобилей иностранного производства, было произведено на трех российских автозаводах

В ходе подготовки специального отчета «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» посчитали, что за весь прошлый год в нашей стране было произведено чуть более 1,24 млн единиц автомобильной техники иностранного производства.

При этом половина из них (622,1 тыс. шт.) была выпущена на трех предприятиях. Лидером по производству иномарок в России является петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» с показателем 246,5 тыс. автомобилей. Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах. Таким образом, оставшаяся их половина в прошлом году была произведена на 26 предприятиях. По каким ценам можно сегодня приобрести эти иномарки новыми? Узнавайте на сайте “Цена Авто”.

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