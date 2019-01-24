Автомобили Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили одобрение Калужской Торгово-Промышленной палаты РФ

Локальная сборка и расширение модельного ряда остаются для Группы PSA приоритетным направлением, призванным укрепить позиции Группы на российском рынке

В список вошли пассажирские автомобили и коммерческие фургоны брендов Peugeot и Citroёn, которые производятся на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге:

Седаны: Citroёn C4 седан и Peugeot 408;

Пассажирские автобусы: Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller;

Коммерческие фургоны: Citroёn Jumpy и Peugeot Expert.

Все локально произведенные автомобили: коммерческие фургоны и пассажирские автобусы собираются на заводе в Калуге по полному циклу производства.

Благодаря высокому качеству продукции, конкурентоспособной цене, широкой модельной линейке, возможностям трансформации и созданию разнообразных спецверсий на базе фургонов, Группа PSA уверена, что данная продукция будет востребована, в том числе для государственных и муниципальных нужд.