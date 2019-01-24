Автомобили Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили одобрение Калужской Торгово-Промышленной палаты РФ

В список вошли пассажирские автомобили и коммерческие фургоны брендов Peugeot и Citroёn, которые производятся на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге:
Все локально произведенные автомобили: коммерческие фургоны и пассажирские автобусы собираются на заводе в Калуге по полному циклу производства.
Благодаря высокому качеству продукции, конкурентоспособной цене, широкой модельной линейке, возможностям трансформации и созданию разнообразных спецверсий на базе фургонов, Группа PSA уверена, что данная продукция будет востребована, в том числе для государственных и муниципальных нужд.
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