Автомобили Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили одобрение Калужской Торгово-Промышленной палаты РФ

Автомобили Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили одобрение Калужской Торгово-Промышленной палаты РФ
Январь 24 23:05 2019

Локальная сборка и расширение модельного ряда остаются для Группы PSA приоритетным направлением, призванным укрепить позиции Группы на российском рынке

В список вошли пассажирские автомобили и коммерческие фургоны брендов Peugeot и Citroёn, которые производятся на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге:

  • Седаны: Citroёn C4 седан и Peugeot 408;
  • Пассажирские автобусы: Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller;
  • Коммерческие фургоны: Citroёn Jumpy и Peugeot Expert.

Все локально произведенные автомобили: коммерческие фургоны и пассажирские автобусы собираются на заводе в Калуге по полному циклу производства.

Благодаря высокому качеству продукции, конкурентоспособной цене, широкой модельной линейке, возможностям трансформации и созданию разнообразных спецверсий на базе фургонов, Группа PSA уверена, что данная продукция будет востребована, в том числе для государственных и муниципальных нужд.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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