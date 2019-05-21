Tesla рискует обанкротиться через 10 месяцев

Tesla не в первый раз стоит на грани банкротства

Американский производитель электромобилей Tesla оказался на пороге банкротства. Как рассказал босс компании Илон Маск, денежные запасы марки на сегодняшний день составляют 2,2 миллиарда долларов.

«Это большие деньги, но при текущих расходах их хватит всего на 10 месяцев работы», – заявил Маск.

Также он объявил, что в связи со сложившейся ситуацией компания переходит на жесткий режим экономии. Он, вместе с новым финансовым директором бренда Заком Киркхорном, создал рассылку писем среди сотрудников, в которой указал на необходимость быть предельно внимательным к расходам. В частности, Маск рекомендует проверить каждое списание: оплату запчастей, выплату заработной платы, командировочных расходов и так далее. Проверять целесообразность платежей Маск намерен лично, вместе с финансовым директором компании.

«Это жестокие меры, но необходимые для того, чтобы сделать нашу компанию финансово стабильной и процветающей», – отметим Маск, передает Electrek.

Отметим, что автопроизводителю не впервые приходится стоять на грани банкрота из-за своей славы отчаянного прожигателя средств. Так, в 2017 году Bloomberg подсчитал, что Tesla тратит деньги со скоростью 8 000 долларов в минуту. Среди коллег-автопроизводителей марка также славится своим расточительством. Например, вице-президент General Motors Боб Лутц в интервью телеканалу CNBC назвал Tesla «компанией, движущейся в сторону кладбища» и предрек ей скорую смерть. Дело было в 2018-м…

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