Россиянам придется вернуть десятки тысяч Lada Largus

Автомобили марки Lada Largus, вышедшие в продажу с ноября 2017 года, отзываются производителем из-за проблем с тормозами

Официальный изготовитель Lada на российском рынке ПАО «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 32 892 автомобиля марки Lada Largus, говорится в сообщении Росстандарта.

Планируется отозвать автомобили, вышедшие в продажу с ноября 2017 года по сегодняшний день. Причиной назвали проблемы с тормозами — возможно смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, в результате чего повысится усилие на педаль тормоза.

Изготовитель известит владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, через рассылку писем и по телефону. При этом владельцы могут сдать автомобили самостоятельно, не дожидаясь извещения. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

В прошлом году «АвтоВАЗу» впервые за 10 лет удалось получить чистую прибыль. Она составила 5,86 миллиарда рублей против убытка в 9,66 миллиарда рублей годом ранее.

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