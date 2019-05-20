Россиянам придется вернуть десятки тысяч Lada Largus

Официальный изготовитель Lada на российском рынке ПАО «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 32 892 автомобиля марки Lada Largus, говорится в сообщении Росстандарта.
Планируется отозвать автомобили, вышедшие в продажу с ноября 2017 года по сегодняшний день. Причиной назвали проблемы с тормозами — возможно смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, в результате чего повысится усилие на педаль тормоза.
Изготовитель известит владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, через рассылку писем и по телефону. При этом владельцы могут сдать автомобили самостоятельно, не дожидаясь извещения. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
В прошлом году «АвтоВАЗу» впервые за 10 лет удалось получить чистую прибыль. Она составила 5,86 миллиарда рублей против убытка в 9,66 миллиарда рублей годом ранее.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru