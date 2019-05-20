Почти 5 млн руб и солнцезащитные очки Hugo Boss украли из Mercedes‑Benz в Москве

Почти 5 млн руб и солнцезащитные очки Hugo Boss украли из Mercedes‑Benz в Москве
Май 20 09:06 2019

Почти 5 миллионов рублей украли у безработной автоледи из машины Mercedes-Benz GLE 300 4М

На западе Москвы полицейские расследуют кражу почти 5 миллионов рублей из дорогостоящей машины, также преступник захватил с собой очки марки Hugo Boss, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

18 мая в 20:23 в полицию от безработной 1961 года рождения поступило сообщение о краже из автомобиля по адресу: Мичуринский проспект, дом 21А.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у дома по указанному адресу неизвестный неустановленным способом проник в салон принадлежащего потерпевшей автомобиля Mercedes-Benz GLE 300 4М, откуда совершил кражу 4,9 миллиона рублей и солнцезащитных очков Hugo Boss, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 5,1 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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AMSRUS
AMSRUS

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