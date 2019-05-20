Мигель из проекта «Танцы» снялся в роликах Hyundai

Основную суть финансовой программы СТАРТ от «Хендэ Мотор СНГ», хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Мигель изложил в танцах

Хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Мигель, знакомый российскому зрителю по проекту «Танцы» на канале ТНТ, снялся в семи роликах «Хендэ Мотор СНГ» о финансовой программе СТАРТ.

Режиссерская задумка соединить на первый взгляд несовместимые вещи – автомобили, танцы и кредитную программу – вылилась в оригинальный проект, в котором условия автокредита объясняются пластикой движений и экспрессией танцора. Говорить просто о сложном – это беспроигрышный вариант, когда общаешься с молодежью.

Каждый из роликов посвящен разным преимуществам СТАРТ, а движения танцора символизируют опции, входящие в программу. Пластичность Мигеля – гибкие условия, брейкданс в строительной каске – включение КАСКО и ТО в стоимость кредита, танец в урагане бумажных листов – возможность взять кредит только по паспорту и правам.Ведь главный смысл СТАРТ – это упростить весь процесс расчета и получения автокредита.

Достойными партнерами Мигеля в роликах стали кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, которые вместе с еще четырьмя моделями корейской марки (Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata и Hyundai H-1) могут быть приобретены по программе СТАРТ.

Программа СТАРТ — это новая версия уже знакомой финансовой программы, в которой вы сами можете выбрать выгодные опции расчета для получения низкого ежемесячного платежа по кредиту. Ее преимуществами являются нулевой первоначальный взнос, возможность выбора остаточного платежа по кредиту, а также возможность включения в ежемесячный платеж оплаты за КАСКО и ТО.

Участие Мигеля в съемках нацелено на привлечение дополнительного внимания молодой аудитории к программе СТАРТ, а изготовление всей атрибутики на русском языке – на запоминание верного произношения названия компании.

В роликах также снялись финалисты и участники проекта «Танцы» Дмитрий Щебет, Иван Можайкин, Рогозинская Юлия, Николаева Юлия и Кобцева Юлианна. Режиссуру проекта выполнила клипмейкер Таню Муиньо.