Водителей Москвы призвали к внимательности из‑за ограничений в связи с велофестивалем

Из-за проведения весеннего велофестиваля в Москве частично ограничат движение на некоторых улицах

В столице в воскресенье проходит Весенний велофестиваль, в связи с чем перекрыты многие улицы в центре города, в том числе Садовое кольцо, водителей просят быть внимательными и планировать маршруты, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Ограничения движения в центре уже действуют! Будьте внимательны!» – говорится в сообщении.

Для проведения велофестиваля отдано Садовое кольцо и проспект Академика Сахарова.

«Велосипедистам на трассе и заблудившимся водителям помогают 11 экипажей нашего дорожного патруля. Если не знаете, как объехать ограничение – смело просите их о помощи», – уточняется в сообщении.

Проспект Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца полностью перекрыт в воскресенье с 00:01 до 16:30. Также проспект Академика Сахарова до Каланчевской улицы и улицы Маши Порываевой полностью перекрыт с 00:01 до 18:00.

Садовое кольцо закрыто в воскресенье с 06:00. А Каланчевская улица будет перекрыта от Садового кольца до улицы Маши Порываевой с 13:00. Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.

Велофестиваль – это новый формат городского праздника, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни. Его миссия – развитие велосипедной культуры в городе, продвижение принципов и ценностей здорового образа жизни и горожан, и гостей Москвы.

Стартовый городок велофестиваля расположился на проспекте Сахарова, где гостей и участников праздника ждет развлекательная программа, фестиваль еды, тематические розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.

Мероприятие проводит оператор московского городского проката велосипедов «ВелоБайк» при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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