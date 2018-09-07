Jaguar Land Rover Classic представляет мультимедийную систему для классических автомобилей

Новую мультимедийную систему можно установить на классические модели Jaguar и Land Rover, сохраняя при этом аутентичный дизайн и стиль их салона

Созданная специально для того, чтобы подходить под большинство классических автомобилей, и совместимая с отрицательным заземлением, мультимедийная система Classic Infotainment System включает настраиваемую спутниковую навигацию с поддержкой до 32 языков, интеграцию смартфона, Bluetooth и цифровое радио наряду с приемом аналоговых FM- и AM-диапазонов.

Владельцам классических автомобилей Jaguar и Land Rover будут доступны четыре фирменные версии Classic Infotainment System. Чтобы полностью соответствовать единому стилю Jaguar, лицевая часть блока мультимедийной системы может быть выполнена в черной или хромированной отделке, для Land Rover она будет доступна в черной или серебристо-алюминиевой версии.

Управление функциями системы осуществляется через 3,5-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения, встроенный между традиционными поворотными переключателями и кнопками. Навигационная система способна отображать 2D- или 3D-карты и давать рекомендации по маршруту, а также включает предупреждения о плотности движения.

Среди других ключевых функций системы Classic Infotainment System представлены:

Функционал мобильного телефона, в частности, перенос книги контактов через Bluetooth, который поддерживает до четырех устройств по 1250 контактов на каждом;

Внешний микрофон;

Встроенные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, русский;

До 32 языков на выбор для навигационной системы.

Все версии Classic Infotainment System доступны для заказа начиная с 7 сентября 2018 года на официальном сайте. Их стоимость стартует от 1 200 фунтов стерлингов. Установку мультимедийных систем осуществляет завод Jaguar Land Rover Classic Works в британском Уорикшире, а также авторизованные ритейлеры брендов Jaguar и Land Rover