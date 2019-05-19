Владельцы Geely устроили автоквест в Гомеле

Владельцы Geely обещали целое приключение в рамках автоквеста в Гомеле

Все было бесплатно и на асфальте, не пришлось испытывать свои нервы и автомобили. Условие к участникам предъявлялось одно — наличие автомобиля Geely. Задания устроителей были связаны с общими темами и не требовали какой-либо подготовки по истории города. Нужно было посетить все контрольные точки как можно быстрее. Повеселились, в общем.

В начале игры каждому экипажу дали задание с описанными ориентирами, необходимыми действиями и контрольными точками, которые необходимо посетить. При достижении нужной локации надо сделать фото на фоне автомобиля и опубликовать фотографию в любой из социальных сетей. Попасть на следующую контрольную точку без посещения предыдущей участники не могли.

Все организовал дилерский центр Geely «Автонова», все остались довольны.

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