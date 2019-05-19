Владельцы Geely устроили автоквест в Гомеле

Все было бесплатно и на асфальте, не пришлось испытывать свои нервы и автомобили. Условие к участникам предъявлялось одно — наличие автомобиля Geely. Задания устроителей были связаны с общими темами и не требовали какой-либо подготовки по истории города. Нужно было посетить все контрольные точки как можно быстрее. Повеселились, в общем.
Фото: https://auto.onliner.by
В начале игры каждому экипажу дали задание с описанными ориентирами, необходимыми действиями и контрольными точками, которые необходимо посетить. При достижении нужной локации надо сделать фото на фоне автомобиля и опубликовать фотографию в любой из социальных сетей. Попасть на следующую контрольную точку без посещения предыдущей участники не могли.
Все организовал дилерский центр Geely «Автонова», все остались довольны.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru