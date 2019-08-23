«Хендэ Мотор СНГ» провела второй «Большой пикник Hyundai» для владельцев Tucson и Santa Fe

Владельцы автомобилей Hyundai Tucson и Santa Fe приняли участие во втором «Большом пикнике Hyundai».

Всего на мероприятие приехало около 150 гостей, включая 17 детей. «Пикник» начался в центре Москвы, а завершился в загородном отеле в Подмосковье.

Сбор участников прошел на территории Музея Москвы, где все экипажи получили карту маршрута, аудиогид и задания квеста. Затем организованной колонной они совершили автопробег по центру столицы и Садовому кольцу, после чего выехали за город. В промежуточной точке маршрута – киногороде Piligrim Porto – гости продолжили отвечать на непростые вопросы квеста и сделали групповое фото.

В течение всего дня экипажи выполняли задания квеста, и в конце мероприятия победители получили призы от Hyundai, а все участники – памятные сувениры.

Завершился автопробег в уютном отеле Подмосковья, где была организована яркая «Пикник-вечеринка» с развлекательной программой и выступлением музыкальной группы.