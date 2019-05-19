В чём состоит опасность домов на колесах

Краш-тест — полезное мероприятие для оценки безопасности автомобиля, это касается и домов на колесах.

Автомобильная безопасность в последнее время находится в фокусе экспертов. По правде говоря, так было всегда. Но только сегодня благодаря развитию технологий удалось как следует поработать над важными вопросами. Во многом этому способствует традиционный краш-тест.

Тем не менее, далеко не все виды транспорта подвергаются подобному изучению. Например, дома на колесах остаются без внимания, хотя являются полноценными участниками дорожного движения. Как такой транспорт поведет себя в ДТП?

Этим вопросом задались специалисты Шведского транспортного агентства Trafikverket, к чему их подтолкнула растущая популярность мобильных домов в Швеции и, как следствие, возросшее количество дорожно-транспортных происшествий с их участием. Прежде подобные испытания не проводились.

В краш-тесте принимали участие два вида «домов» — полуинтегрированный (с заводской кабиной автопроизводителя и спроектированной на шасси жилой капсулой) и полностью интегрированный (изначально созданный производителем домов на колесах транспорт). Удручающие результаты показали оба. Согласно полученным данным, в первом случае водитель не переживет столкновения. Полностью же интегрированный дом также опасен, ведь в его кузове, по большому счету, не предусмотрены зоны деформации.

Фронтальные удары осуществляли на скорости 64 км/ч, но эффект от столкновения сопоставим с легковым автомобилем, который попадает в ДТП на скорости 90 км/ч. На данный момент в Trafikverket намерены повлиять на производителей подобных ТС с целью повышения их безопасности и даже обсуждают с Euro NCAP внедрение таких тестов для испытаний на постоянной основе.

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