Всеволожский завод Ford Sollers может начать выпуск внедорожника

Ford Sollers планирует начать производство машин на Всеволжском заводе

Компания Ford Sollers рассматривает возможность запуска внедорожника на заводе во Всеволожске в Ленинградской области, сообщил агентству “ТАСС” губернатор Александр Дрозденко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

“Сегодня часть машин, которые производит завод Ford, экспортируется в страны Балтии и Северной Европы. Возможно, на нашем заводе запустят новую модель – это один из внедорожников, которые достаточно хорошо покупаются. Это частично будет ориентировано на страны Балтии и Скандинавии”, – сказал Дрозденко, не уточнив модель.

Он также сообщил, что правительство Ленинградской области достигло договоренности с руководством компании Ford Sollers о продолжении работы завода компании в регионе. Напомним, в январе было объявлено, что автоконцерн Ford планирует реорганизацию своего бизнеса в Европе, которая будет включать сокращение тысяч рабочих мест. Не исключалась реорганизация завода в Ленинградской области.

“Завод Ford у нас пока остается. Мы провели переговоры, и Ford подтвердил, что с учетом нашего преимущества логистики – нахождения рядом со странами Европы, [они] остаются Мы сейчас можем говорить по 2019 году: в 2019 году завод будет работать”, – сказал Дрозденко.

Он отметил, что у завода в регионе есть ряд преимуществ перед европейскими производствами.

“Себестоимость Ford у нас дешевле, чем производство в Европе. Поэтому в Европе, как вы знаете, принято решение два завода закрыть, а наш завод в этот список не попал по двум причинам: себестоимость ниже и удобное географическое положение. И, конечно, формы поддержки, которые мы делаем: мы часть транспортных расходов по доставке автомобилей берем на себя, плюс система переобучения персонала, и берем на себя часть затрат на подвозку персонала, льготы по инвестициям даем”, – пояснил губернатор.

Завод Ford Sollers в Ленинградской области выпускает модели Ford Focus во всех существующих модификациях кузова и Ford Mondeo седан, у компании действуют также заводы в Набережных Челнах, в Елабуге.

Источник.