LADA – участник госпрограммы субсидирования лизинга

LADA – участник госпрограммы субсидирования лизинга
Февраль 13 14:08 2019

LADA Largus, LADA Granta и LADA 4×4 – участники программы субсидирования лизинга

Новые выгодные условия приобретения автомобилей семейства LADA Largus, а также коммерческих модификаций LADA Granta и LADA 4х4 начинают действовать с февраля 2019 года.

Государственная программа «Льготный лизинг», которую представляет Минпромторг России, предусматривает субсидирование 10% от стоимости автомобиля. Субсидия предоставляется посредством лизинговых компаний, аккредитованных в программе. Условия госпрограммы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей распространяются на автомобили, произведенные не ранее 01.12.2018.LADA Largus

Напомним, что помимо государственной программы лизинга, автомобили LADA доступны к приобретению по собственной программе финансирования для корпоративных клиентов LADA Leasing.Новая LADA Granta седан – символ доверия

Программа реализуется с участием лизинговых компаний-партнеров: «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг», «ЛК «Европлан». К приобретению доступен весь модельный ряд LADA.Пятидверная Lada 4х4 Urban 2016

Преимуществами приобретения автомобиля в лизинг являются сохранение оборотных средств, оптимизация налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль, возврат НДС. Также возможно применение механизма ускоренной амортизации, благодаря чему снижается налог на имущество.

На тему:

  Article "tagged" as:
Ladaавтолизингсубсидии
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

На электромобиле до Владивостока

На электромобиле до Владивостока 0

BMW Стива Джобса выставят на аукцион Sotheby’s

BMW Стива Джобса выставят на аукцион Sotheby’s 1

Toyota снизила цены на оригинальные запасные части на 25%

Toyota снизила цены на оригинальные запасные части на 25% 0