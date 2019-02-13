LADA – участник госпрограммы субсидирования лизинга

LADA Largus, LADA Granta и LADA 4×4 – участники программы субсидирования лизинга

Новые выгодные условия приобретения автомобилей семейства LADA Largus, а также коммерческих модификаций LADA Granta и LADA 4х4 начинают действовать с февраля 2019 года.

Государственная программа «Льготный лизинг», которую представляет Минпромторг России, предусматривает субсидирование 10% от стоимости автомобиля. Субсидия предоставляется посредством лизинговых компаний, аккредитованных в программе. Условия госпрограммы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей распространяются на автомобили, произведенные не ранее 01.12.2018.

Напомним, что помимо государственной программы лизинга, автомобили LADA доступны к приобретению по собственной программе финансирования для корпоративных клиентов LADA Leasing.

Программа реализуется с участием лизинговых компаний-партнеров: «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг», «ЛК «Европлан». К приобретению доступен весь модельный ряд LADA.

Преимуществами приобретения автомобиля в лизинг являются сохранение оборотных средств, оптимизация налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль, возврат НДС. Также возможно применение механизма ускоренной амортизации, благодаря чему снижается налог на имущество.