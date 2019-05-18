Volkswagen стал лауреатом премии «Автомобиль года в России — 2019»

На премии «Автомобиль года в России — 2019» марка Volkswagen была признана «Любимой маркой в массовом сегменте»

Состоялась церемония вручения ежегодной национальной премии «Автомобиль года». По результатам народного голосования марка Volkswagen Легковые автомобили награждена в категориях «Малый средний класс», «Средние внедорожники», а также названа «Любимой маркой в массовом сегменте».

«Автомобиль года» – ежегодная премия, в рамках которой автолюбители голосованием определяют лучшие автомобили и марки на российском рынке. По итогам опроса Volkswagen Golf был признан лучшим в номинации «Малый средний класс», а флагман марки – Touareg – победителем в категории «Средние внедорожники». Кроме того, марка Volkswagen была признана «Любимой маркой в массовом сегменте».

Почетные дипломы получил Глава марки Volkswagen в России Томас Мильц, он отметил: «Марка Volkswagen завоевала награды как за один из самых массовых автомобилей в истории, Golf, так и за свой флагман и самый технологичный автомобиль, Touareg. В мире продано уже около 30 миллионов Golf, а число проданных в России Touareg превысило 100.000. Но самое главное – Volkswagen признан любимой маркой в массовом сегменте, а это очень важно для нас с учетом локального производства и популярности таких локальных бестселлеров, как Polo и Tiguan».

Также на мероприятии состоялось вручение главного приза сезона — Volkswagen Golf 7-го поколения. Ключи от культового автомобиля Константину Кузнецову из Ижевска вручил руководитель марки

Volkswagen в России Томас Мильц. Volkswagen стабильно демонстрирует высокие результаты продаж в

России: в апреле 2019 года клиентам был передан 9.551 автомобиль, что соответствует росту на 7% по сравнению с апрелем 2018 года (8.905 автомобилей).