Lexus RC стал победителем премии Автомобиль года в России 2019 в категории “купе”

Lexus RC – победитель в категории «Купе» по результатам всероссийского голосования более 1 млн. человек.

Организаторы ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» официально объявили победителей конкурса 2019 года. По результатам всероссийского голосования более миллиона российских автолюбителей победителем премии в категории «Купе» был признан Lexus RC. Модель была названа лучшей по результатам опроса, который проводился в онлайн-форме. Данные голосования были обработаны и проанализированы независимой исследовательской компанией Ipsos Comcon.

Купе Lexus RC разрабатывалось под руководством ведущих инженеров Lexus, ранее участвовавших в создании суперкара LFA, и проходило обкатку на трассе Нюрбургринг. Благодаря короткой колесной базе и крайне жесткому шасси, Lexus RC 300 дарит незабываемые эмоции от вождения. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 245 л.с, обладающий революционным сочетанием головки блока цилиндров с жидкостным охлаждением, встроенного выпускного коллектора и турбонагнетателя с двойной «улиткой». Мотор передает крутящий момент на задние колёса через сверхбыструю 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию передач Sport Direct Shift.

В свою очередь многорычажная задняя подвеска и пришедшая из мира автоспорта аэродинамика обеспечивают Lexus RC наилучшую управляемость и поведение на дороге. Снаружи динамичный характер Lexus RC подчеркивает яркий дизайн с характерной веретенообразной решеткой радиатора – самой широкой среди всех моделей Lexus.