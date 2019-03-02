RENAULT Россия И РН Банк возобновили участие в государственных программах и уже одобрили первую заявку

Renault Россия совместно с РН Банк предлагают оптимальные условия автокредитования

Renault Россия совместно с РН Банк возобновили участие в государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 и уже приступили к обработке заявок.

Сегодня была одобрена первая заявка на приобретение автомобиля Renault Logan в комплектации Drive по программе «Семейный автомобиль».

Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 000 000 рублей.

Участники программ могут с дополнительной выгодой приобрести все комплектации Renault Logan и Sandero, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway, включая версию City с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, а также версии внедорожника Duster и кроссовера Kaptur стоимостью до 1 000 000 рублей. При этом предложения суммируются с действующими программами, доступными для автомобилей 2019 года производства.

Приобрести автомобили Renault по новым программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн-шоуруме Renault. Скидка остается на уровне 10% от стоимости автомобиля, для уплаты первоначального взноса по кредиту.

В 2018 году Renault Россия совместно с РН Банком продали 6458 автомобилей по госпрограммам, из них 2574 по программе «Первый автомобиль» и 3884 по программе «Семейный автомобиль».