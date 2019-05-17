В Нижнем Новгороде открылся новый дилерский центр KIA

Новый дилерский центр KIA открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия нового дилерского центра KIA «БЦР Печеры», расположенного по адресу улица Казанское шоссе д. 6Б.

В Волжском федеральном округе действуют 42 дилерских центра бренда KIA.Открытие пятого центра в Нижнем Новгороде выводит город в лидеры региона по их количеству. Он также является лучшим в ВФО по количеству реализованных в 2018 году автомобилей Kia– свыше 7 000 штук, при этом доля рынка составила 15%. По всей России в прошлом году клиентам были поставлены 227 578 новых автомобилей KIA, что стало абсолютным рекордом Kia Motors Rus за 10 лет деятельности.Открытие третьего дилерского центра Kia под управлением группы «БЦР Моторс» является знаком дальнейшего укрепления партнерства между компаниями и позволит бренду закрепить свое лидерство в одном из крупнейших регионов страны.

Новый дилерский центр «БЦР Печеры» общей площадью 3 804 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (RedCube). Просторный шоу-рум площадью более 819 кв. м. предлагает современное и удобное пространство для клиентов с целью оставить положительные впечатления от посещения дилерского центра.

Слесарный цех площадью 1190 кв. м оборудован 13 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 344 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной линейки Kia. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «БЦР Печеры» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра KIA «БЦР Печеры» прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в 100 городах России работает 196 дилерских центров KIA. С полным списком дилеров и адресами дилерских центров можно ознакомиться на официальном сайте www.kia.ru.