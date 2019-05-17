Škoda Popular: 85 лет легендарному автопробегу до Калькутты

Škoda отмечает 85-летнюю годовщину автопробега из Праги в Калькутту на автомобилях Popular

Вскоре после этой экспедиции страна стала для марки седьмым по размеру экспортным рынком. В 2001 году ŠKODA стала вторым европейским производителем, вышедшим на рынок Индии, и с тех пор последовательно укрепляла свои позиции в регионе. В рамках проекта «ИНДИЯ 2.0» компания отвечает за всю модельную линейку концерна Volkswagen на рынке с 2018 года.



В 1925 году компания ŠKODA, которая в то время занималась инженерными и военнооборонными проектами, объединила свои усилия с производителем автомобилей Laurin & Klement из города Млада-Болеслав в Богемии. На тот момент фирма из Пльзени уже начала деятельность в Индии, поэтому качественные коммерческие и пассажирские автомобили с крылатой стрелой на капоте быстро завоевали популярность на субконтиненте. В те времена, особенно в 1930-е годы, автопробеги на большие расстояния были одним из самых эффективных видов рекламы.



85 лет назад, 12 мая 1934 года, четыре автомобиля ŠKODA POPULAR отправились из Пражского автомобильного клуба в Индию. Полукабриолеты были оснащены четырехцилиндровыми двигателями объемом 1 л и развивали мощность 20 л.с. (15 кВт). Новая модель ŠKODA перевозила груз весом 800 кг, включая пассажиров, при этом ее собственный вес составлял всего 700 кг. Возглавлял автопробег Збислав Петерс (Zbislav Peters), чехословацкий юрист и хоккеист. Он повел экспедицию из семи человек в Индию через Балканы, Турцию, территорию нынешний Сирии и Ирак. Один из экипажей даже увеличил протяженность маршрута, дополнительно заехав в Афганистан. После прибытия в Калькутту автомобили ŠKODA POPULAR отправились в Мумбаи, а оттуда на корабле – в Триесте.

Из этого портового города на севере Италии они вернулись обратно в Чешскую Республику, прибыв в Прагу 10 сентября 1934 года. На тот момент за плечами участников было порядка 15 000 км, при этом большая часть пути проходила по плохим дорогам и в тяжелых климатических условиях. В ходе автопробега новое поколение автомобилей ŠKODA продемонстрировало свое исключительное качество и надежность, а также прогрессивные инженерные решения. Например, ŠKODA POPULAR базировалась на хребтовой (трубчатой) раме и оснащалась полностью независимой подвеской.



Летом 1936 года чешские путешественники Бржетислав Ян Прохазка (Břetislav Jan Procházka) и Йиндржих Кубиас (Jindřich Kubias) совершили кругосветное путешествие за 97 дней уже за рулем незначительно модифицированного кабриолета ŠKODA RAPID. Модель

оснащалась двигателем мощностью 31 л.с. (23 кВт) и мощными гидравлическими тормозами. Их маршрут также пролегал через Индию. Поскольку путешественникам необходимо было успеть на утренний паром до Японии, их путь по индийской территории стал настоящей

гонкой: участок Кветта – Нью Дели – Мумбаи быстрый и надежный RAPID преодолел всего за три дня.

Не в последнюю очередь благодаря рекламному эффекту этих экспедиций чешский бренд завоевал большую популярность на субконтиненте, и уже во второй половине 1930-х годов в Британскую Индию ежегодно поставлялись 90 автомобилей ŠKODA. В 1938 году Индия стала для чешского бренда седьмым по размеру экспортным рынком при том, что автомобили марки были доступны в 39 странах. Однако, в связи с глобальными социальными и экономическими потрясениями после Второй мировой войны в период с 1947 по 1955 год в Индии было реализовано всего 150 экземпляров моделей ŠKODA.

С 1950-х по 1970-е годы в стране осуществлялись только единичные специальные заказы чешских автомобилей, а бренд не имел локального представительства. Следующая глава в истории успеха ŠKODA в Индии началась только в 2001 году, когда компания из Млада-Болеслава стала вторым европейским автомобильным брендом, вышедшим на рынок страны. Первой моделью дебютировала OCTAVIA в 2001 году. Позже в продуктовой линейке ŠKODA для Индии стали доступны SUPERB (2001 год), LAURA (2006 год), FABIA (2008 год), YETI (2010 год) и RAPID (2011 год).

Сегодня клиенты могут выбирать между моделями RAPID, которая производится локально на заводе в Пуне, а также OCTAVIA, SUPERB и KODIAQ, которые выпускаются в Аурангабаде. За последние 18 лет ŠKODA значительно укрепила свои позиции в Индии как с точки зрения объема продаж, так и с позиции узнаваемости бренда. Потенциал рынка безграничен: население страны сегодня составляет 1,3 млрд человек, что делает ее второй по численности в мире, а ВВП Индии ежегодно растет на 7%. Все это делает рынок Индии важной частью стратегии развития ŠKODA AUTO. В рамках проекта «ИНДИЯ 2.0» марка отвечает за модельный ряд концерна Volkswagen Group на субконтиненте с 2018 года. В январе 2019 года в Пуне был открыт новый центр технологий, где разрабатываются новые модели с учетом требований местного рынка.

Они на 95% будут производиться локально на базе адаптированной платформы MQB A0-IN. Это означает, что практически все компоненты также будут выпускаться на местных предприятиях. ŠKODAпредставит свой первый созданный в Пуне дизайнерский концепт на автосалоне в Дели, который пройдет в следующем году. На следующем этапе проекта «ИНДИЯ 2.0» концерн Volkswagen Group оценит возможность экспорта произведенных в Индии автомобилей на другие рынки.