Volvo Cars начнет использовать технологию блокчейн для отслеживания происхождения сырья для производства аккумуляторных батарей

Вопрос отслеживания происхождения кобальта, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, является одной из самых главных проблем для автопроизводителей. Поэтому Volvo стремится в нем к полной прозрачности.

Компания делает все возможное, чтобы клиенты могли ездить на электрифицированных Volvo и быть уверенными в том, что материал для изготовления их аккумуляторов был добросовестно добыт согласно принятым нормам. Технология блокчейн позволяет образовать отрытую и надёжную сеть из совместно используемых данных. Данный факт значительно повышает прозрачность цепочки поставок природных ресурсов, так как ни одно внесение изменений в информацию об их происхождении не останется незамеченным.

Volvo Cars уже договорилась с поставщиками аккумуляторов – китайской компанией CATL и южнокорейской LG Chem – и ведущими компаниями, работающими с технологией блокчейн. Технологические компании Circulor и Oracle обеспечивают работу блокчейна в каналах поставок CATL после завершения успешного пилотного проекта ранее этим летом. Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) совместно с экспертами по ответственному подходу к выбору поставщиков из RCS Global и IBM занимаются внедрением технологии блокчейн в системе поставок LG Chem. Технология, позволяющая отслеживать происхождение кобальта, будет использоваться уже начиная с этого года.

«Мы всегда стремились к этичному подходу в вопросах поставок ресурсов для производства, – рассказывает Мартина Буххаузер, директор по закупкам Volvo Cars. – С технологией блокчейн мы становимся ещё на один шаг ближе к полной прозрачности наших цепочек поставок и минимизации любых сопряжённых рисков – и всё это в рамках тесного сотрудничества с нашими поставщиками».

Данные в блокчейне включают следующую информацию о кобальте: происхождение, вес и размер, порядок передачи и хранения, а также степень соответствия поведения участников положениям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о цепочках поставок. Такой подход способствует выстраиванию доверительных отношений между их участниками.