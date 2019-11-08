Volvo Cars начнет использовать технологию блокчейн для отслеживания происхождения сырья для производства аккумуляторных батарей

Volvo Cars начнет использовать технологию блокчейн для отслеживания происхождения сырья для производства аккумуляторных батарей
Ноябрь 08 18:11 2019

Вопрос отслеживания происхождения кобальта, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, является одной из самых главных проблем для автопроизводителей. Поэтому Volvo стремится в нем к полной прозрачности.

Компания делает все возможное, чтобы клиенты могли ездить на электрифицированных Volvo и быть уверенными в том, что материал для изготовления их аккумуляторов был добросовестно добыт согласно принятым нормам. Технология блокчейн позволяет образовать отрытую и надёжную сеть из совместно используемых данных. Данный факт значительно повышает прозрачность цепочки поставок природных ресурсов, так как ни одно внесение изменений в информацию об их происхождении не останется незамеченным.

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Volvo Cars уже договорилась с поставщиками аккумуляторов – китайской компанией CATL и южнокорейской LG Chem – и ведущими компаниями, работающими с технологией блокчейн. Технологические компании Circulor и Oracle обеспечивают работу блокчейна в каналах поставок CATL после завершения успешного пилотного проекта ранее этим летом. Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) совместно с экспертами по ответственному подходу к выбору поставщиков из RCS Global и IBM занимаются внедрением технологии блокчейн в системе поставок LG Chem. Технология, позволяющая отслеживать происхождение кобальта, будет использоваться уже начиная с этого года.

«Мы всегда стремились к этичному подходу в вопросах поставок ресурсов для производства, – рассказывает Мартина Буххаузер, директор по закупкам Volvo Cars. – С технологией блокчейн мы становимся ещё на один шаг ближе к полной прозрачности наших цепочек поставок и минимизации любых сопряжённых рисков – и всё это в рамках тесного сотрудничества с нашими поставщиками».

Данные в блокчейне включают следующую информацию о кобальте: происхождение, вес и размер, порядок передачи и хранения, а также степень соответствия поведения участников положениям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о цепочках поставок. Такой подход способствует выстраиванию доверительных отношений между их участниками.

Volvo Cars

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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