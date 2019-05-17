Организационные изменения в подразделении Mercedes-Benz Cars

В подразделении Mercedes-Benz Cars грядут большие перемены в смене руководства

В подразделении Mercedes-Benz Cars новые назначения в руководстве по продажам – в Китае, США и России. Николас Спикс (60 лет), который ранее был руководителем по продажам в Китае,будет отвечать за продажи подразделения Mercedes-Benz Cars в регионе NAFTA (США, Канада, Мексика) и возглавит Mercedes-Benz USALLC с 1 сентября 2019 г.

Г-нСпикс имеет многолетний опыт работы в сфере продаж легковых и коммерческих автомобилей. В свое время он работал в Японии, Дубае, Вьетнаме и Германии. Г-н Спикс придет на смену Дитмару Экслеру (51 год), который покидает компанию по собственному желанию.

С 1 сентября 2019 г. Ян Мадея (51 год) возглавит китайское подразделение Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co., Ltd. Г-н Мадея работает в компании вот уже 20 лет. Он занимал различные позиции в отделе финансов и контроллинга, затем в 2007 г. стал генеральным директором представительства Mercedes-Benzв Польше. В 2012 году он вступил в должность генерального директора АО «Мерседес-Бенц РУС» и руководителя по сбыту подразделенияMercedes-BenzCars в России.

С 1 сентября 2019 г. Хольгер Зуффель (59 лет) придет на смену г-ну Мадея в российском представительстве. Г-н Зуффель начал свою карьеру в 1981 г. в тогда еще Daimler-BenzAGи занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга продукции, послепродажного обслуживания и продаж подразделений коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, а также дочернего предприятияEvo Bus концерна Daimler. До недавних пор он возглавлял подразделение глобальных услуг и управления запасными частями вDaimler AG.