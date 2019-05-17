На Nissan Skyline появится система помощи водителю нового поколения ProPILOT 2.0

Сегодня компания Nissan представила первую в мире систему помощи водителю, которая управляет автомобилем во время движения по трассе внутри полосы и не требует от вас держать руки на руле. Система основана на технологии ProPILOT, она появится на модели Nissan Skyline и будет доступна на японском рынке с конца 2019 года.

Технология работает совместно со встроенной навигацией автомобиля и помогает в его управлении от начала до конца маршрута, проложенного по трассам, а также позволяет автомобилю автономно двигаться внутри полосы. Система подключается к управлению при заданном маршруте во встроенном навигаторе, когда автомобиль выезжает на трассу, и помогает водителю при обгонах, смене полос и проезде развилок.

Новый комплекс ProPILOT также автономно управляет автомобилем во время движения по одной полосе. При приближении к развилке или при необходимости обгона система выбирает оптимальный момент для перестроения, основываясь на данных от навигатора и системы кругового обзора. ProPILOT 2.0 подает водителю интуитивно понятные звуковой и визуальный сигналы, предлагая взяться за руль и начать маневр.

Система использует установленные на автомобиле камеры, радары, датчики, GPS-навигатор и трёхмерные карты высокого разрешения. Это обеспечивает круговой обзор вокруг автомобиля, сбор информации в режиме реального времени о ситуации на дороге и точное определение положения автомобиля. Все эти данные позволяют новому помощнику плавно управлять автомобилем на уровне близком к профессиональному. В то же время установленная в салоне система мониторинга непрерывно следит за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

Основные сценарии использования ProPILOT 2.0

ProPILOT 2.0 может самостоятельно предлагать момент для своего запуска, также предусмотрена возможность ручного включения. После активации система будет помогать водителю удерживать автомобиль по центру занимаемой полосы, соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля, а также поддерживать скорость движения, заданную водителем.

Автономное управление доступно во время движения по одной полосе, до тех пор, пока водитель следит за дорожной обстановкой и способен взять управление на себя, если того потребует ситуация на дороге или состояние автомобиля.3

Если находящийся впереди автомобиль движется со скоростью, меньше той, что задал водитель, система определит наилучший момент для обгона и предупредит об этом звуковым и визуальным сигналами. Для осуществления маневра водителю необходимо вернуть руки на руль и нажать на соответствующий переключатель. После получения подтверждения помощник плавно начнет перестроение автомобиля в соседнюю полосу для обгона. После того как обгоняемый автомобиль останется позади, система определит возможность возвращения на исходную полосу и снова попросит водителя дать согласие на выполнение маневра. Если водитель сам захочет сменить полосу движения, он так же должен положить руки на руль и включить указатель поворота.

Когда автомобиль приблизится к съезду с трассы, ProPILOT 2.0 уведомит водителя, что автономное движение по навигатору подходит к концу. После съезда автономное управление будет отключено и водителю будет передан полный контроль над автомобилем.

Версия системы ProPILOT с возможностью автономного движения в рамках одной полосы дебютировала в 2016 году на минивэнеNissanSerena, предназначенном для японского рынка. Модель получила несколько наград, в том числе Japan Carofthe Year Innovation Award.

Система ProPILOT (в США -ProPILOTAssist) внедрена на многих моделях Nissan, продающихся по всему миру, в том числе на электромобиле Nissan LEAF, бестселлере Qashqai, а также моделях X-Trail, Altima и Rogue.

В мире используется более 350000 автомобилей Nissan, оснащенных проверенными технологиями ProPILOT. Вскоре на японский рынок выйдет новое поколение ProPILOT – ProPILOT 2.0.