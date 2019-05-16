У вас шипованная резина? Будете ездить медленнее остальных

Шипованные шины способствуют слишком быстрому износу дорожного покрытия.

Эксперты Российского дорожного научно-исследовательского института уверены, что на небольших скоростях автомобили, чьи колеса имеют шипованную резину, нанесут меньше вреда дорогам и экологии.

Шипованные шины в России популярнее фрикционных, и большинство автовладельцев, передвигаясь на такой резине, способствуют слишком быстрому износу дорожного покрытия. Истирание увеличивается пропорционально повышению скорости, это приводит к последующему внеплановому ремонту дорог, который обходится бюджету недешево.

«После 70-80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи с этим, если мы ограничим скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения», — рассказал RT заведующий кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» Российского университета транспорта (МИИТ) Николай Лушников, принимавший участие в исследовании.

Кроме того, при медленном истирании дорожного покрытия экологии наносится меньше вреда, что наряду с безопасностью стало дополнительным поводом говорить о снижении скорости машин с шипованными шинами. Мелкие частицы асфальта в виде пыли поднимаются в воздух и могут вызывать у людей заболевания сердечно-сосудистой системы, а также способствуют развитию аллергии.

Исследователи опираются на данные, полученные со столичных автоматических станций контроля загрязнения в период с 2013 по 2015 годы. Оказалось, что уровень загрязнения воздуха резко увеличивается во время осенней смены резины и уменьшается весной. Наибольший уровень загрязнения был отмечен рядом с магистралями, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч.

«Пока мы не можем сказать, на сколько именно нужно снизить скорость, для этого потребуется дополнительное исследование. Но такая мера уже распространена в зарубежных странах и признана успешной», — приводит довод Николай Лушников.

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