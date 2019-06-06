Группа Мишлен и General Motors представляют безвоздушные шины для легковых автомобилей

Группа Мишлен и GM заключили соглашение о разработке безвоздушных шин UPTIS (Unique Punctureproof Tire System) для легковых автомобилей, планируемый старт продаж состоится в 2024 году

Первые испытания прототипа в реальных условиях будут организованы на электрокаре Chevrolet Bolt EV в Мичигане в этом году. Безвоздушная конструкция революционной шины UPTIS минимизирует возможность проколов и падения давления:

Водители легковых автомобилей будут чувствовать себя безопаснее на дороге.

Операторы парков легковых автомобилей получат преимущества в виде сокращенного времени простоев и повышения эксплуатационной готовности благодаря отсутствию спущенных шин и практической полному отсутствию необходимости в техническом обслуживании.

Данная технология – это инвестиция в защиту экосистемы за счет меньшей потребности в сырье для производства новых шин и шин для замены.

Прототип UPTIS – это первый шаг по развитию реализации концепции VISION, представленной на саммите Movin’On в 2017 году. VISION предусматривает четыре основных направления инновационного развития: отказ от воздуха, обмен данными с системами автомобиля, 3D-печать и абсолютная экологичность (использование только материалов из возобновляемых источников или биоматериалов).

«Технология UPTIS свидетельствует о том, что цели компании Мишлен относительно экологически безопасных транспортных средств вполне достижимы, – прокомментировал Флоран Менего, Президент Группы Мишлен. – Благодаря сотрудничеству со стратегическими партнерами, такими как компания GM, разделяющими наше стремление к преобразованию сферы мобильности, мы можем формировать будущее уже сегодня».

Шина UPTIS Prototype создана для современных легковых автомобилей, но при этом она отлично подходит для новых типов транспортных средств. Одним из факторов для повышения эксплуатационных показателей отдельных автомобилей и парков автомобилей будущего (автопилотируемых, электроприводных, совместного использования и прочих типов) будет практически полное отсутствие потребности в техническом обслуживании шин.

«General Motors рада тем возможностям, которые предоставляет UPTIS, и мы также рады сотрудничеству с компанией Мишлен над этой революционной технологией. UPTIS идеально подходит для продвижения автомобильной промышленности в будущее и является отличным примером того, как наши клиенты получают преимущества от сотрудничества и создания инноваций с нашими партнерами-поставщиками», – отметил Стив Кифер, вице-президент по международным закупкам и поставкам GM. «Шина UPTIS демонстрирует способность компании Мишлен предлагать инновационные решения как с точки зрения высокотехнологичных материалов, так и подхода к разработке в тесном партнерстве с компанией GM. Другими словами, она подтверждает правильность выбора концепции VISION для инновационного развития в будущем, – отметил Эрик Винесс, руководитель отдела разработок и исследований Группы, представивший шину UPTIS на саммите Movin’On. – Шина UPTIS отражает видение компании Мишлен транспортного средства в будущем. Она воплощает в себе наше стремление к предоставлению всем людям экологичной мобильности».

UPTIS созданы из новых композитных материалов, которые позволяют выдерживать нагрузки, скорость и динамику современных легковых автомобилей. Эти инновации дают возможность отказаться от традиционной концепции пневматических шин, что является инвестицией в защиту окружающей среды: примерно 200 миллионов шин во всем мире преждевременно выбрасываются из-за проколов, повреждений или неправильного давления воздуха, которое вызывает неравномерный износ. Успехи, достигнутые благодаря созданию прототипа UPTIS, демонстрируют общую приверженность Группы Мишлен и компании GM к созданию более безопасных и устойчивых мобильных решений.