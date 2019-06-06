Группа Мишлен и General Motors представляют безвоздушные шины для легковых автомобилей

Группа Мишлен и General Motors представляют безвоздушные шины для легковых автомобилей
Июнь 06 11:03 2019

Группа Мишлен и GM заключили соглашение о разработке безвоздушных шин UPTIS (Unique Punctureproof Tire System) для легковых автомобилей, планируемый старт продаж состоится в 2024 году

Первые испытания прототипа в реальных условиях будут организованы на электрокаре Chevrolet Bolt EV в Мичигане в этом году. Безвоздушная конструкция революционной шины UPTIS минимизирует возможность проколов и падения давления:

  • Водители легковых автомобилей будут чувствовать себя безопаснее на дороге.
  • Операторы парков легковых автомобилей получат преимущества в виде сокращенного времени простоев и повышения эксплуатационной готовности благодаря отсутствию спущенных шин и практической полному отсутствию необходимости в техническом обслуживании.
  • Данная технология – это инвестиция в защиту экосистемы за счет меньшей потребности в сырье для производства новых шин и шин для замены.

Прототип UPTIS – это первый шаг по развитию реализации концепции VISION, представленной на саммите Movin’On в 2017 году. VISION предусматривает четыре основных направления инновационного развития: отказ от воздуха, обмен данными с системами автомобиля, 3D-печать и абсолютная экологичность (использование только материалов из возобновляемых источников или биоматериалов).

«Технология UPTIS свидетельствует о том, что цели компании Мишлен относительно экологически безопасных транспортных средств вполне достижимы, – прокомментировал Флоран Менего, Президент Группы Мишлен. – Благодаря сотрудничеству со стратегическими партнерами, такими как компания GM, разделяющими наше стремление к преобразованию сферы мобильности, мы можем формировать будущее уже сегодня».

Florent Menegaux_Steve Kiefer_Eric Vinesse

Шина UPTIS Prototype создана для современных легковых автомобилей, но при этом она отлично подходит для новых типов транспортных средств. Одним из факторов для повышения эксплуатационных показателей отдельных автомобилей и парков автомобилей будущего (автопилотируемых, электроприводных, совместного использования и прочих типов) будет практически полное отсутствие потребности в техническом обслуживании шин.

«General Motors рада тем возможностям, которые предоставляет UPTIS, и мы также рады сотрудничеству с компанией Мишлен над этой революционной технологией. UPTIS идеально подходит для продвижения автомобильной промышленности в будущее и является отличным примером того, как наши клиенты получают преимущества от сотрудничества и создания инноваций с нашими партнерами-поставщиками», – отметил Стив Кифер, вице-президент по международным закупкам и поставкам GM.

«Шина UPTIS демонстрирует способность компании Мишлен предлагать инновационные решения как с точки зрения высокотехнологичных материалов, так и подхода к разработке в тесном партнерстве с компанией GM. Другими словами, она подтверждает правильность выбора концепции VISION для инновационного развития в будущем, – отметил Эрик Винесс, руководитель отдела разработок и исследований Группы, представивший шину UPTIS на саммите Movin’On. – Шина UPTIS отражает видение компании Мишлен транспортного средства в будущем. Она воплощает в себе наше стремление к предоставлению всем людям экологичной мобильности».

UPTIS созданы из новых композитных материалов, которые позволяют выдерживать нагрузки, скорость и динамику современных  легковых автомобилей. Эти инновации дают возможность отказаться от традиционной концепции пневматических шин, что является инвестицией в защиту окружающей среды: примерно 200 миллионов шин во всем мире преждевременно выбрасываются из-за проколов, повреждений или неправильного давления воздуха, которое вызывает неравномерный износ. Успехи, достигнутые благодаря созданию прототипа UPTIS, демонстрируют общую приверженность Группы Мишлен и компании GM к созданию более безопасных и устойчивых мобильных решений.

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AMSRUS
AMSRUS

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