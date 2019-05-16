Первая выставка «Micromobility Expo 2019» в Ганновере: грузовой электровелосипед Cargo e-Bike

Рады вам сообщить о том, что в начале мая в Ганновере состоялась первая выставка «Micromobility expo 2019». В рамках мероприятия эксперты Volkswagen поделились собственным видением будущего городской микромобильности.
Volkswagen Коммерческие автомобили выступает за использование новых концептуальных решений, предполагающих нулевой уровень выбросов, чтобы удовлетворить потребности транспортных сетей будущего. До конца текущего года марка выйдет на рынок с новым электровелосипедом Cargo e-Bike для грузовых перевозок на небольшие расстояния.
«Мы выполняем задачу по доставке грузов в черте города, используя инновационные подходы и решения – в данном случае это Cargo e-Bike. Наша цель заключается в том, чтобы изменить облик городской мобильности и добиться существенного снижения объемов вредных выбросов», – отметил Томас Людевиг, руководитель проекта
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