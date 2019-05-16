Первая выставка «Micromobility Expo 2019» в Ганновере: грузовой электровелосипед Cargo e-Bike

Volkswagen представил инновационную разработку: серийную модель грузового электровелосипеда для коротких дистанций Cargo e-Bike.

Рады вам сообщить о том, что в начале мая в Ганновере состоялась первая выставка «Micromobility expo 2019». В рамках мероприятия эксперты Volkswagen поделились собственным видением будущего городской микромобильности.

Volkswagen Коммерческие автомобили выступает за использование новых концептуальных решений, предполагающих нулевой уровень выбросов, чтобы удовлетворить потребности транспортных сетей будущего. До конца текущего года марка выйдет на рынок с новым электровелосипедом Cargo e-Bike для грузовых перевозок на небольшие расстояния.