Mitsubishi открыл первый в Санкт-Петербурге дилерский центр в новой концепции дизайна

15 мая 2019 г. состоялась презентация новой концепции дизайна дилерского центра Mitsubishi Motors в Санкт-Петербурге. Первооткрывателем в Северо-западном регионе стала группа компаний «Галант-Авто».

Новый дизайн интерьера и экстерьера отражает глобальный слоган компании Mitsubishi Motors «Drive your Ambition» (Воплощение твоих амбиций), который призван усилить впечатления от общения с брендом благодаря созданию качественно новой среды в точках продаж и обслуживания автомобилей Mitsubishi.

Процесс обновления дилерских центров в России начался еще в декабре прошлого года и сейчас активно продолжается. Рынок Санкт-Петербурга является одним из ключевых для нас. Доля рынка Mitsubishi в Петербурге растёт на протяжении уже 2 лет и на сегодняшний день составляет 5,59%.

Компания «Галант-Авто» являет партнёром Mitsubishi с 2004 года и остается одним из лучших дилеров в Северо-западном регионе. Доля продаж автомобилей Mitsubishi «Галант-Авто» в Санкт-Петербурге составляет 24% (по данным 2018 года)».

«С точки зрения количества продаж мы еще не вернулись на докризисный уровень 2014 года. Но с точки зрения доли рынка мы уже отыграли все наши позиции. На данный момент наша текущая доля рынка в 2,5% среди всех брендов, которые представлены в России» – Илья Никоноров, Директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус».

Юрий Рущаков, исполнительный директор «Галант-Авто», отметил: «Наш дилерский центр стал первым на северо-западе России, сменившим дизайн экстерьера и интерьера в соответствии с новыми глобальными стандартами Mitsubishi. Мы не раз становились лучшим дилерским центром в России по оценочным параметрам, качеству обслуживания и другим направлениям. Сейчас я рад, что именно «Галант-Авто» станет образцом обновленного имиджа бренда в нашем регионе.

По словам Юрия Рущакова ребрендинг обошелся компании в 30 млн. рублей. Часть субсидий выделил «MC Bank». «Галант-Авто» надеется окупить инвестиции в течение 2 лет.

Пропускная способность СТО – до 2 000 автомобилей в месяц.

Автоцентр имеет общую площадь 1076,8 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и обновленный L200.

В ремонтной зоне площадью 584,9 м2 работают: пост активной приемки, одиннадцать постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, два поста компьютерной диагностики и два поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда.

Максим Алешин, Директор департамента по корпоративной стратегии и послепродажному обслуживанию ООО «ММС Рус» отметил, что Mitsubishi удалось снизить стоимость технического обслуживания автомобилей до рекордно низкого в своих классах. К примеру, стоимость первого ТО для Mitsubishi Outlander составляет 8 тыс. рублей. Pajero Sport – 9 тыс. рублей. При этом самое дорогое ТО для Pajero Sport – пятое: 20 тыс. рублей с заменой всех жидкостей.

Илья Никоноров подчеркнул, что «ММС Рус» отмечает на примере открытых по новым стандартам дилерских центров, что клиенты проводят там гораздо больше времени: «Сложно пока сказать как это связано, но и средний чек по обслуживанию автомобилей так же вырос именно в тех дилерских центрах, где новые стандарты уже внедрены».