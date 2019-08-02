Unimog и G-Класс: встреча титанов бездорожья

Автомобили, которые на бездорожье достигают пика своей формы, которые последовательно, в течение десятилетий, технологически совершенствуются и которые по всему миру имеют убеждённых поклонников, – таких автомобилей у Mercedes-Benz сразу два

В легковом сегменте это G-Класс, в коммерческом – Unimog. И если G-Класс в этом году отмечает свой 40-летний юбилей, то Unimog опирается на более чем 70-летнюю традицию. Достаточно оснований, чтобы устроить для этих двоих встречу на высшем уровне.

Существуют автомобили, которые пробуждают страсть к приключениям и детский азарт в каждом взрослом. К ним относятся Mercedes-Benz G-Класс и Mercedes-Benz Unimog. Обладая уникальным характером, каждый из них уже не один десяток лет движется своим индивидуальным путём. И начинается он для них часто там, где для других уже конец пути, – благодаря их высокой проходимости.

Свою неумолимость и надёжность оба уже сумели неоднократно доказать, в частности, на ралли «Дакар». Кроме того, общим для автомобилей Unimog и G-Класс являются их высочайшая прочность и долговечность, а также огромное разнообразие вариантов исполнения, благодаря чему они способны воплотить почти любое пожелание клиента. Поэтому неудивительно, что они блистают и в Голливуде: в блокбастерах «Мир юрского периода» 2015 г. и «Трансформеры: Последний рыцарь» 2017 г. оба шедевра даже оказались вместе перед одной камерой. Мировая премьера актуального G-Класса состоялась в январе 2018 г. в Детройте в компании с Арнольдом Шварценеггером на сцене. Наряду с G-Классом в гараже у суперзвезды был когда-то и Unimog.

Внедорожник Mercedes-Benz G-Класса

Уникальный класс

Уже с самого начала Mercedes-Benz G-Класс представлял собой революционную концепцию: подобной комбинации из превосходящей других проходимости и безупречности на обычных дорогах вкупе с безопасностью прежде ещё не бывало. Изготавливается этот «старожил» легкового модельного ряда Mercedes-Benz вот уже четыре десятка лет в австрийском Граце – с большой долей ручной работы и с большой душой. Стремление к высоким стандартам качества оправдало себя: 80 % из когда-либо выпущенных автомобилей G-Класса находится сейчас на ходу по всему миру, как на дорогах, так и за их пределами.

«G-Класс в течение десятилетий оставался верен себе, касается ли это его богатого гранями силуэта или характерного звука при захлопывании дверей, – рассказывает Петер Шорен, руководитель отдела по продукт-менеджменту и сбыту автомобилей G-Класса. – Но при этом он постоянно совершенствовался в плане технологий. Актуальная его версия стала лучшим G-Классом всех времён, причём во всех отношениях – идёт ли речь о комфорте, об эффективности на бездорожье или о маневренности на дорогах».

Неумолимый и универсальный

Благодаря своей серийно устанавливаемой раме лестничного типа, трём дифференциалам со 100-процентной блокировкой и понижающей передаче LOW RANGE, G-Класс способен пройти почти везде. На соответствующей поверхности движения он преодолевает подъём предельной крутизной до 100 %. Даже когда угол бокового наклона достигает 35 градусов, G-Класс сохраняет устойчивость при движении, и, обладая показателем глубины брода в 70 см, он без труда сможет форсировать также небольшие водные потоки.

В силу этого G-Классу просто предначертано использоваться для самых разных эксплуатационных задач. Будучи реализованным во множестве спецверсий, он убедительно демонстрирует свои сильные стороны, в частности, в полиции, пожарных частях и службах спасения. Мировую известность эта дизайн-икона среди внедорожников снискала себе и в качестве «папа-мобиля». Окрашенный в перламутровый цвет и оснащённый спецкузовом в стеклянном исполнении, он сопровождал в 1980-е гг. папу Иоанна Павла II в качестве служебного автомобиля.

Кроме того, вот уже 20 лет G-Класс существует и в модификациях AMG – с дополнительной порцией спортивной динамики. Из трёх реализованных автомобилей G-Класса более одного окажется моделью Mercedes-AMG G 63* (расход топлива в смешанном цикле: 13,1 л/100 км; выбросы CO 2 в смешанном цикле: 299 г/км), то есть эта модель является самой популярной во всём семействе автомобилей G-Класса.

То, что внедорожник может соответствовать даже самым-самым высоким запросам, доказало в 2017 г. ландо Mercedes-Maybach G 650, выпущенное ограниченной 99 экземплярами серией и отличающееся двигателем V12, портальными мостами, матерчатым складным верхом с электроприводом и эксклюзивной отделкой задней части салона.

Сегодня программа индивидуализации G manufaktur (производство автомобилей G-Класса вручную) даёт возможность воплотить в жизнь ещё более эксклюзивную версию G-Класса, то есть когда клиент из своего экземпляра автомобиля создаёт неповторимый G-Класс. Так, с сентября 2019 г. на производстве можно будет реализовать свыше миллиона комбинаций. Это актуально не только при оформлении новых заказов на автомобили G-Класса, но также и для уже сформированных раннее заказов, если до начала производства остаётся хотя бы несколько недель. Теоретически в Граце можно было бы десятилетиями выпускать автомобили, среди которых нельзя было бы найти двух одинаковых.

С этого года у клиентов со всего мира появляется возможность протестировать невероятные способности G-Класса, усовершенствовать свои навыки вождения на экстремальном бездорожье и узнать, что стоит за знаком качества Schöckl proved. На бывшей авиабазе Ниттнер в Фельдкирхене, в 15 км к югу от Граца, свои двери открывает G-Class Experience Center («Демонстрационный центр автомобилей G-Класса»).

Mercedes-Benz Unimog

Пращур внедорожников

Если G-Класс блистает ещё и как автомобиль для отражения определённого образа жизни, то Mercedes-Benz Unimog является настоящей рабочей лошадкой. Например, во Франции он используется как специализированный автомобиль для тушения лесных пожаров, на Сицилии, карабкаясь на вулкан Этна, он выполняет роль туристического шаттла, в Германии он помогает Немецкому обществу по спасению потерпевших кораблекрушение в качестве поисково-спасательного автомобиля. Его высокая проходимость и надёжность превращают его – с учётом наличия более чем 650 пунктов техобслуживания Unimog в более чем 130 странах мира – в верного спутника по всему миру. По итогам ежегодного голосования читателей отраслевого журнала “Off Road” автомобиль Unimog уже в 15-й раз подряд был назван внедорожником года в категории «спецтехника».

Д-р Ральф Форхер, глава подразделения по маркетингу, сбыту и обслуживанию спецавтотранспорта Mercedes-Benz, отметил: «Наши автомобили Mercedes-Benz Unimog в определённом смысле сами по себе являются автомобильным классом, специалистами по решению исключительных задач и обладателями самых разнообразных качеств для любого из мыслимых эксплуатационных сценариев. Причём лишь на сложнейших участках бездорожья во всей своей полноте проявляются выдающиеся ходовые качества наших легендарных короткокапотных «Унимогов». Рекордные показатели наш разносторонний талант демонстрирует и в плане экономичности, ожидаемого срока службы, а также расходов на техобслуживание».

Трудные времена, необычные решения – рождение автомобиля Unimog

Автомобиль Unimog был сконструирован инженером Daimler-Benz Альбертом Фридрихом в сотрудничестве с фирмой «Эрхард и сыновья» из Швебиш-Гмюнд, которая до этого являлась поставщиком пепельниц для седанов Mercedes-Benz. Задуман новый автомобиль был как «моторизованное многоцелевое средство» для сельского хозяйства. В отличие от тогдашней тракторной техники он располагал массой инновационных решений. Развивая максимальную скорость 50 км/ч, он был в два раза быстрее обычной сельскохозяйственной машины. В добавок к этому:

Подрессоренные и амортизированные мосты

Полный привод и блокируемые дифференциалы спереди и сзади

Тормозная система не только на заднем, но также и на переднем мосту

Двухместная закрытая кабина и мягкие сиденья

Вспомогательная грузовая платформа над задним мостом с полезной нагрузкой 1,0 т

Статичное распределение массы между передним и задним мостами в пропорции 2/3 к 1/3

Возможность установки навесного оборудования спереди, посередине и сзади

Использование вала отбора мощности спереди, посередине и сзади

Механизмы отбора мощности для использования оборудования

Резонанс превзошёл все ожидания: в 1949 г. был дан старт серийному производству на машиностроительном заводе Boehringer в Гёппингене. Тогда автомобиль и получил своё название Unimog, представляющее собой сокращение немецкого слова Universal-Motorgerät («Универсальное моторное средство»).

Родина автомобиля Unimog: Гаггенау в Бадене

Спрос на универсального гения довольно скоро превысил производственные мощности в Гёппингене. С июня 1951 г. новой родиной автомобиля Unimog стал завод по производству грузовых автомобилей Daimler-Benz в баденском Гаггенау. Подходящее место, ведь первый внедорожник “made in Gaggenau” появился как раз здесь ещё в 1907 г.

Первый Unimog U 25 обходился всего 25 л. с.: под капотом этого автомобиля длиной 3,57 м работал четырёхцилиндровый двигатель с рабочим объёмом 1,7 л. Построено было 5846 экземпляров U 25.

Вышедший в 1955 г. Unimog S ознаменовал собой первое большое эволюционное изменение. Он до сих пор является бестселлером среди моделей марки Unimog. В качестве двигателя он получил шестицилиндровый бензиновый агрегат с рабочим объёмом 2,2 л и мощностью 80 л. с. Этот двигатель устанавливался тогда в представительские седаны 220 S. Роскошным был у него, однако, и расход бензина, из-за чего появившийся позднее, в 1965 г., 416-ый тип оборудовался уже исключительно дизельными двигателями.

В эпоху «экономического чуда» в Германии модели Unimog стали ходовым товаром. За 24-летний период производства автомобиля U 416 было продано 45 336 его экземпляров, таким образом, он стал вторым – после Unimog S – по полярности у покупателей. Соответственно многообразным было и его применение: в качестве автомобиля для гуманитарных конвоев, на железной дороге – в виде маневрового локомобиля, а также в качестве санитарного автомобиля. Стоит упомянуть также и его варианты в роли тягача или переоборудование в трёхосник и гусеничную машину.

В 1984 г. с конвейера сошёл уже 250-тысячный Unimog, к 2002 г. число построенных в Гаггенау автомобилей составило 320 748 единиц, а на сегодня эта цифра уже превышает 350 000 экземпляров. Для такого высокоспециализированного автомобиля, как Unimog, это экстраординарный показатель. С 2002 г. производство автомобилей Unimog располагается на самом большом в мире заводе по сборке грузовиков в г. Вёрт. В Гаггенау же в специально созданном в 2006 г. музее можно открыть для себя завораживающую силу Unimog, в том числе и на имеющемся там собственном испытательном полигоне со 100-ой предельной крутизной преодолеваемого подъёма.

U 4023 и U 5023 – никто, кроме них, не справится лучше с бездорожьем

Наряду с самоходным шасси Unimog в его привычном оранжевом исполнении в качестве автомобиля коммунальных служб, есть также два варианта Unimog экстремально высокой проходимости – U 4023 с нормативной полной массой 10,3 т и U 5023 с нормативной полной массой 14,3 т. Обе последние цифры в обозначении обеих моделей указывают на мощность в 231 л. с. (170 кВт), которую развивает 5,1-литровый четырёхцилиндровый двигатель. На первый взгляд, кажется, что мало, в сравнении с G-Классом. Однако для коммерческого автотранспорта решающее значение имеет крутящий момент. И вот здесь Unimog выдаёт впечатляющие 900 Н⋅м, постоянно доступные во всём основном рабочем диапазоне от 1200 до 1600 об/мин.

Такой тяговитый двигатель, подключаемый полный привод, подключаемые блокировки межосевого и межколёсных дифференциалов, а также восемь передач переднего и шесть заднего хода в сочетании с понижающей передачей превращают Unimog в настоящего «хозяина бездорожья». Он справляется с подъёмами крутизной до 45 градусов, то есть 100 %. Он способен идти с углом бокового наклона до 38 градусов, что соответствует 76 %-ному максимальному боковому наклону. А глубина брода в его случае может достигать 1,20 м.

Возможными столь экстремальные ходовые качества стали благодаря, в частности, серийно устанавливаемым мостам портальной конструкции, которые обеспечивают солидный дорожный просвет в 41 см. Спиральные пружины с большим ходом допускают артикуляцию мостов на величину до 30 градусов. Таким образом, Unimog сможет, даже стоя левым передним колесом на куске скалы, а правым передним – в яме, сохранять контакт с землёй всеми своими четырьмя колёсами. Ещё одно преимущество на бездорожье обеспечивает ему система регулирования давления в шинах Tirecontrol plus: в зависимости от поверхности движения можно нажатием кнопки подбирать подходящее давление воздуха в шинах («Дорога», «Песок», «Плохая дорога»), чтобы Unimog всегда мог иметь необходимое сцепление с этой поверхностью.

Вокруг света на автомобиле Unimog

Такие исключительные способности делают Unimog интересным и в качестве автомобиля для экспедиций. Взять, к примеру, U 4023, доработанный фирмой “Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau”. Нормативная полная масса этой модификации составляет всего 7,49 т.

Возможным это стало благодаря последовательному применению облегчённых конструкций в его кузове-фургоне и при изготовлении предметов мебели для него, а также благодаря использованию лёгкого алюминия для навесного оборудования и колёсных дисков. Снаряжённая масса с учётом водителя и запаса топлива составляет здесь всего 6925 кг. Тем самым сбылась мечта многих заядлых путешественников: со старыми правами 3-ей категории они смогут отправиться в путь на современном, отличающимся экстремальной проходимостью автомобиле Unimog с жилым кузовом-фургоном.

Вехи истории G-Класса

1979 Презентация для прессы первых G-Моделей. Старт производства, модели 240 GD, 300 GD, 230 G и 280 GE.

1980 Во время визита папы Иоанна Павла II в Германию в ноябре 1980 г. его впервые возили в «папа-мобиле», созданном на базе модели 230 G.

1981 В качестве опции для кабриолета становятся теперь доступны, в частности, система кондиционирования, продольные многоместные сиденья для грузовой платформы и жёсткий верх. 22 варианта окраски кузова на выбор.

1983 Жаки Икс и Клод Брассер на ралли «Париж – Дакар» за рулём автомобиля 280 GE первыми пересекают финиш.

1985 В рамках рестайлинга G-Класс подвергся значительной модернизации. Отныне в его базовую комплектацию вошли, в частности, блокировки дифференциалов, система центрального запирания и тахометр.

1987 Ещё один рестайлинг, принесший электрические стеклоподъёмники, автоматическую антенну и топливный бак увеличенной ёмкости.

1989 Запуск в производство кузова 463 с улучшенной комплектацией и в четырёх вариантах мощности: 250 GD, 300 GD, 230 GE и 300 GE. На выбор стали предлагаться три варианта исполнения кузова: кабриолет, универсал с короткой базой и универсал с длинной базой.

1993 500 GE стал первой моделью легендарного внедорожника, оснащённой двигателем V8. 5-литровый двигатель облегчённой конструкции, применяемый в этой выпускаемой ограниченным тиражом спецмодели, развивает 177 кВт/240 л. с. С сентября G-Модели начинают официально именоваться G-Классом. Применяется следующее обозначение моделей: G 230, G 300, G 350 TURBODIESEL и т. д.

1994 Второй рестайлинг кузова 463, в результате которого спереди появились вентилируемые тормозные диски, а также подушка безопасности водителя.

1996 Презентация G 300 TURBODIESEL с шестицилиндровым рядным двигателем (130 кВт/177 л. с.).

1997 Кабриолет G-Класса дебютирует в новом варианте с электрогидравлическим складным мягким верхом.

1998 Стандартную линейку моделей пополняет G 500 с двигателем V8 мощностью (218 кВт/296 л.с.).

1999 G 55 AMG становится первой модификацией AMG, вошедшей в официальную программу продаж автомобилей G-Класса.

2001 В рамках рестайлинга G-Класс обзаводится в значительной мере модернизированным интерьером. На Франкфуртском автомобильном салоне в сентябре публике показывают серийную комплектацию, дополненную новыми системами регулирования динамики. К ним относятся: электронная система стабилизации ESP®, система экстренного торможения BAS, а также новая электронная система управления тяговым усилием ETS.

2004 Мировая премьера нового G 55 AMG с двигателем V8, оборудованным механическим нагнетателем. Будучи на тот момент самым мощным за всю историю существования G-Класса, этот внедорожник развивает 350 кВт (476 л. с.).

2006 В G-Классе на серийной основе начинают применяться биксеноновые фары головного освещения с функцией «бокового» света. На смену прежним дизельным моделям G 270 CDI и G 400 CDI приходит G 320 CDI.

2007 Дальнейшее обновление: G-Класс получает новую комбинацию из четырёх круглых аналоговых приборов.

2008 Внедрение нового 5,5-литрового двигателя V8 мощностью 285 кВт (388 л. с.). Модифицированная решётка радиатора с тремя ламелями.

2012 Совершенно по-новому оформленные приборная панель и центральная консоль; серийная комплектация автомобиля современной информационно-развлекательной системой COMAND Online. Расположенное в Аффальтербахе дочернее предприятие концерна отправляет на гонку автомобиль G 65 AMG, оснащённый 6-литровым двенадцатицилиндровым двигателем с кожухом из карбона и алюминия. Обладая крутящим моментом в 1000 Н⋅м, G 65 AMG становится на тот момент самым мощным в мире серийным внедорожником. Кроме того, на старт выдвигается также модель G 63 AMG с 5,5-литровым битурбированным двигателем V8.

2013 Трёхосный G 63 AMG 6×6, обладающий мощностью 400 кВт (544 л. с.), шестью ведущими колёсами, понижающим редуктором в раздаточной коробке, мостами портальной конструкции, пятью блокируемыми дифференциалами и системой регулирования давления в шинах, демонстрирует на бездорожье выдающиеся ходовые качества.

2015 Впервые программа индивидуализации designo начинает предлагать эксклюзивные цветовые решения и комбинации материалов как для интерьера, так и для экстерьера автомобиля. Кроме того, в серийное производство запускается новый G 500 4×42 с мостами портальной конструкции.

2017 Оснащённое мощным двигателем V12, мостами портальной конструкции, матерчатым складным верхом с электроприводом и эксклюзивной отделкой задней части салона, ландо Mercedes-Maybach G 650 ограниченной 99 единицами серии идёт навстречу пожеланиям клиентов, предъявляющих к своему автомобилю максимально высокие требования.

2018 Мировая премьера нового G-Класса на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Своим всегда узнаваемым «гранённым» экстерьером и кардинально по-новому оформленным интерьером он в очередной раз поднимает планку на новую высоту в плане технологий. На дорогах G-Класс проявляет себя будто изобретённым заново – благодаря современным вспомогательным системам, экстраординарным ходовым качествам и высочайшей безопасности. На бездорожье он превосходит самого себя: новая подвеска, режимы движения DYNAMIC SELECT, «G-режим» и три дифференциала со 100-процентной блокировкой повышают его эффективность, комфорт при движении и маневренность – на любой поверхности для движения.

2019 G-Классу – 40 лет, а вариант AMG отмечает свой 20-летний юбилей. Благодаря новой программе индивидуализации G manufaktur клиенты могут превратить экземпляр автомобиля G-Класса в свой, совершенно неповторимый, персонализированный G-Класс. Примерно в 15 км к югу от Граца открывается Демонстрационный центр G-Класса (G-Class Experience Center): на территории площадью свыше 100 000 м2 клиенты и поклонники смогут, оказавшись за рулём автомобиля G-Класса, проверить его в экстремальных условиях на двух участках с бездорожьем, на так называемой G-скале (G-Rock) c её разного рода наклонными аппарельными конструкциями, а также на дорожном участке.

Вехи истории автомобиля Unimog

1946 Воплощается в жизнь прототип U 1 с бензиновым двигателем Daimler OM 136 (25 л. с.). 9-го октября 1946 г. Unimog Prototyp 1 осуществляет свой первый тест-драйв, называвшийся тогда «проверочной поездкой». За руль прототипа садится и затем тестирует его сам главный конструктор Хайнрих Рёсслер – тогда ещё без кабины, но с полной загрузкой материалами из древесины, на лесном бездорожье под Швебиш-Гмюнд.

1951 После старта производства 4-го июня 1951 г. с конвейера сходит первый построенный в Гаггенау U 2010. За короткий финансовый 1951-ый год лишь с семью месяцами производства изготавливается 1 005 его единиц.

1953 С появлением второго семейства Unimog, U 401, впервые в качестве первой цифры в трёхбуквенном обозначении семейств автомобилей Unimog начинает использоваться цифра «4». Эмблему марки в виде эффектной бычьей головы, введённую фирмой Boehringer, дополняет теперь трёхлучевая звезда Mercedes-Benz.

1963 Семейство U 406 знаменует собой появление семейства полутяжёлых автомобилей Unimog.

1970 12 августа 1970 г. с конвейера сходит 150-тысячный Unimog семейства U 421, который передаётся тогдашним председателем правления Daimler-Benz д-ром Ханнсом-Мартином Шляйером в дар одному из благотворительных учреждений.

1975 Премьера семейства тяжёлых автомобилей Unimog (SBU), то есть семейства 425 (U 1300, U 1500, U 1500 T).

1987 С 1987 г. автомобили Unimog U 1300 L (семейство 436) и U 4000 (семейство 437.4) начинают выпускаться в турецком варианте на заводе Mercedes-Benz по производству грузовиков в Аксарае. К настоящему моменту в Турции было построено свыше 10 000 единиц.

1996 В подразделении Unimog тогдашнего Mercedes-Benz AG принимается решение о разделении на два семейства. В результате теперь существует отдельное семейство автомобилей Unimog с экстремально высокой проходимостью и отдельное семейство профессиональных самоходных шасси.

2000 Презентация нового самоходного шасси Unimog семейства 405 (U 300–U 500).

2001 Уже скоро после нового самоходного шасси было представлено новое поколение Unimog (семейство 437.4, типы U 3000–U 5000) с экстремально высокой проходимостью для пожарных служб, энергетической отрасли и решения транспортных задач.

2002 С переносом производства из Гаггенау в Вёрт на Рейне, на завод по сборке грузовых автомобилей Mercedes-Benz, открывается новая глава в истории Unimog. 6000 т заводского инвентаря, 2600 зарегистрированных позиций с более чем 34 000 артикулов отправились в 48-километровое путешествие через Рейн. Старт производства состоялся 26-го августа 2002 г. К моменту переезда на новое место в ходе производства автомобилей Unimog в Гаггенау возникло 27 их семейств, общее количество реализованных экземпляров которых превысило 320 000 единиц.

2006 Unimog получает свой собственный музей: 3-го июня 2006 г. в Гаггенау открывается музей Unimog. В премьерный уикенд его посетило около 8000 человек.

2011 Mercedes-Benz получает желанную премию в области дизайна «red dot award design concept» за сенсационный концепт Unimog.

2013 Новые законодательные требования в рамках экологического стандарта Euro VI приводят к появлению актуальных самоходных шасси Unimog.

2015 Запуск новых автомобилей Mercedes-Benz Unimog с экстремально высокой проходимостью – U 4023 и U 5023.

2015 Целому автопарку Mercedes-Benz удаётся снискать себе славу в кино – в фильме «Мир юрского периода», ставшем продолжением знаменитой трилогии: там снялся и G-Класс, и Unimog в роли «автомобиля скорой помощи для динозавров».

2019 К настоящему моменту на рынок вышло 30 семейств Unimog (вкл. Unimog 70.200 компании Boehringer) в более чем 260 модификациях. За более чем 70-летнюю историю было реализовано свыше 350 000 его экземпляров – довольно уникальный результат для специализированного автомобиля.